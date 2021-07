Kyrgios: “Credo di essere nelle ultime tappe della mia carriera. Ho ricevuto molto odio”

Nick Kyrgios nel bene o nel male è sempre in prima pagina. Dopo aver disputato un match di doppio insieme a Venus Williams, in cui si è divertito moltissimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni per nulla banali. Tra i vari concetti espressi, anche una frase sibillina in cui ammette che la sua carriera nel mondo del tennis Pro è prossima alla fine. Eppure Nick ha solo 26 anni e non è mai stato uno stakanovista del tour…

“È vero, non giocavo da molto tempo… La verità è che provo dolore quando mi sveglio ogni mattina. Questo sport richiede una grande preparazione fisica ed è stata una settimana molto dura a causa della lentezza dell’erba. Sto facendo del mio meglio in tutto: mangio bene, riposo bene, rimango idratato… faccio tutto bene, ma ovviamente soffro più degli altri anni perché il mio corpo ha perso l’abitudine agli sforzi degli incontri negli Slam. Sento di averne ancora abbastanza per andare avanti nel torneo”.

“Ho deciso di non mettermi pressione riguardo ai risultati, scendo in campo solo per godermi la partita, il momento. Ho la mia ragazza con me, sono felice, sono in grado di giocare ancora ad alto livello. Ho lavorato molto nelle ultime settimane per prepararmi a Wimbledon, ammetto che non è stato facile trovare la motivazione per farlo visto che non ho un allenatore che mi butta in campo e in palestra, ma ce l’ho fatta. So di poter competere ai massimi livelli pur essendo arrivato qui con poca preparazione rispetto ai miei colleghi, sento di essere una persona molto più matura. Sono sul circuito da molto tempo, sono consapevole di essere nelle ultime tappe della mia carriera. L’ho detto più volte, io non amo questo sport come lo amano le leggende. Federer, Nadal e Djokovic non potrebbero vivere senza il tennis, è il loro primo amore, e non lo dico in modo critico, assolutamente, ho massima stima per come loro vivono tutto questo. Il mio primo amore è stato il basket, ma non sono riuscito a realizzare il mio sogno di diventare un cestista. Non è facile per me alzarmi ogni giorno pensando a come posso migliorare… Ho ricevuto tanto odio da parte di tante persone e non è facile da gestire tutto questo. Nella mia vita voglio fare molte altre cose oltre a giocare a tennis, per questo ho come obiettivo il ritiro a 28 o 29 anni perché voglio godermi i migliori anni della mia vita con la mia famiglia, la mia ragazza e i miei amici“.

“Sento di aver fatto molto per aver raggiunto tutto questo, credo di aver tutto il diritto di scegliere cosa fare della mia vita. Non credo proprio di giocare ancora tanti anni come fanno i Big 3, ma non si sa mai…. Chissà, magari mi vedrete da queste parti a 33 anni grazie ad una wildcard…”.

La sensazione è che siano frasi ad effetto, ma con un fondo di verità. Kyrgios è una persona molto conflittuale, quando ha dato il suo meglio l’ha fatto con qualcosa da dimostrare, un “nemico” da affrontare, uno stimolo esterno che lo ha pungolato fino a farlo reagire. Quel che è certo è che il suo modo di interpretare il gioco in campo è unico, crea spettacolo, divide ma non può lasciare indifferenti. È difficile ipotizzarlo molto avanti nel torneo, ma chissà. Vederlo sfidare Sasha Zverev negli ottavi sarebbe molto intrigante.

Marco Mazzoni