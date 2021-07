Wimbledon: Berrettini granitico, domina Bedene in tre set e vola agli ottavi

Un ottimo Matteo Berrettini impone la propria classe e potenza dominando Aljaz Bedene nel terzo turno dei Championships, 6-4 6-4 6-4 lo score del match. Un solo break per set per l’azzurro, ma in campo la differenza tra i due è parsa netta. Praticamente ingiocabile Berrettini nei propri turni di servizio: ha perso solo tre punti (!) nel primo set nei propri game di battuta, sette nel secondo e quattro nel terzo. Un dato statistico che spiega quanto sia stato ampio il gap tra i due. Ottimo al servizio, soprattutto con la seconda palla oggi davvero impressionante (ha perso solo 5 punti con la seconda di servizio, dato eccezionale). Ha dominato col diritto, a tratti devastante, ha controllato il match senza dare la sensazione di spingere al massimo. Bedene era oggettivamente inferiore, incapace di incidere alla risposta e dominato negli scambi in cui ha lasciato tempo all’azzurro di girarsi sul diritto. Una prestazione solida e convincente per Matteo, che lo porta agli ottavi dei Championships. Lunedì affronterà Ilya Ivashka classe 1994 e n.79 ATP.

Non c’è molto altro da commentare sulla prestazione di Berrettini. Era favorito, l’importante è stato vincere “bene”, senza intoppi fisici e senza fare troppa fatica. Infatti la sensazione che l’azzurro avrebbe potuto spingere di più in risposta e chiudere anche prima. Ma ha cercato con insistenza quella risposta bloccata – soprattuto col diritto – che ha bisogno ancora di affinare per dar stabilità e sicurezza al colpo. Farlo in partita è cosa migliore, perché testi il colpo sotto lo stress del punteggio ed in condizioni di match. Probabilmente avrebbe potuto sprintare di più, essere ancor più incisivo col diritto, ma come insegnano i grandi… perché spremersi troppo in una partita che puoi vincere giocando con l’acceleratore al minimo? Le energie, fisiche e mentali, sono sempre un bene scarso, meglio tenerle per i match importanti, più avanti nel torneo.

Berrettini ha servito facendo l’81% di punti sia con la 1a di servizio che con la 2a, dato questo notevolissimo. Proprio l’efficacia della seconda palla è stato il dato più importante della partita. Sotto massimo stress, è possibile che la prima palla possa andare in tilt, anche se ti chiami Matteo Berrettini e hai un servizio “della madonna”. Poter chiudere il punto con buonissima sicurezza anche con la seconda palla è la catapulta verso i grandi match, quelli in cui si decideranno le sorti del torneo. Ha avuto solo un momento di difficoltà, all’inizio del secondo set. Due palle break subito cancellate con una serie di servizi terrificanti. Poi totale controllo.

Inutile girarci intorno: un Berrettini così efficace, sereno e ben preparato è assolutamente pronto a giocarsela con tutti nel torneo. Senza paura, senza arroganza ma con la convinzione di aver tutto quel che serve per battere chiunque. Sarà importante nel prossimo turno vedere se riuscirà a tenere così alta l’intensità nei game di servizio, perché se il rivale sarà Ivashka non dovrà distrarsi mai alla battuta visto che l’altro è piuttosto costante nei propri turni, ed anche un solo break subito potrebbe rivelarsi fatale in un set.

Berrettini & Sonego, anche a Wimbledon è sempre Grande Italia!

La cronaca dalla partita

Il match scatta con Bedene alla battuta. Ace, miglior modo per avviare la sua partita. A zero vince il primo game. Matteo to serve. Ace, 134 miglia… braccio già caldo. Altro Ace, entrambi al centro, imprendibili. Anche l’azzurro a zero muove lo score, velocissimo nel prendere l’iniziativa. Il set scorre via sui game di servizio, quasi non si scambia. Nel quinto game inizia con in doppio fallo Aljaz e poi un errore, 0-30. Piccola chance per l’azzurro, ma le sue risposte volano via (su prime ben indirizzate ma non così imprendibili). Si va ai vantaggi, Bedene resta solido e grazie anche ad un cattivo rimbalzo si porta 3-2. Berrettini è una macchina al servizio, non ha ancora perso un punto nei propri game. 3 pari. Settimo game, Matteo risponde bloccato sul 15 pari, sbaglia Bedene, quindi l’azzurro trova un passante di rovescio lungo linea perfetto, a punire un attacco troppo morbido. 15-40 prime palle break del match. Rischia sulla seconda palla l’azzurro, ma la risposta muore in rete; attacco perfetto di Aljaz a cancellare la seconda chance. Male Bedene col diritto dal fondo (stecca prima, errore poi), ecco la terza palla break per Berrettini. Ace Bedene. All’improvviso inizia a piovere, il gioco si ferma, 3 pari e vantaggio pari, con tre PB non sfruttate dall’azzurro.

Il match riparte alle 14.10, dopo 1h e 45 minuti di stop, con un Ace dello sloveno, che tra errori e accelerazioni vince il game e si porta avanti 4-3. Ricomincia male Berrettini alla battuta dopo stop, stecca un rovescio, è il primo punto perso al servizio in tutto il match. Per fortuna è solo un attimo: segue un Ace con la seconda palla (il sesto in totale) e una bordata col diritto. 4 pari, bene con la seconda di servizio. Quinto game, Matteo è paziente, lavora nello scambio e con un diritto micidiale ed un serie di back di rovesci si porta 15-40, altre due palle break. Sulla prima spara in rete un diritto in corsa; sulla seconda trova una risposta bloccata di diritto maligna, la palla rimbalza molto bassa e Bedene si “incarta” nel rigiocarla. BREAk Berrettini, serve sul 5-4 per il primo parziale. Un furia Matteo col diritto, la seconda palla molto carica mette in grave difficoltà Aljaz in risposta. 40-0 e Tre Set Point. Spedisce largo col diritto sul primo Matteo, fuori equilibrio; Ace sul secondo. 6-4 Berrettini, in 35 minuti di gioco. Un break ma un numero è impressionante: ha perso T-R-E punti nei turni di servizio, nonostante un 52% di prime in campo, numero non altissimo per lui.

Secondo set, Bedene alla battuta e subito va in crisi, 15-30. Finalmente trova tre buone prime di servizio, e strappa il primo game. Anche Berrettini sbaglia un paio di colpi e si ritrova 15-30 al servizio. Una bella risposta tra i piedi dell’azzurro porta lo sloveno a 15-40, prime palle break per lui. Non va la prima in questo game, la seconda però è molto robusta da destra, 30-40. Da sinistra…ACE, a rimettere “a posto” il rivale. Altro Ace, 135 mph, imprendibile; altro Ace. Tre mazzate di servizio per l’1 pari. Sulla spinta del momento positivo, spinge duro col diritto Matteo e la differenza con Bedene sulla destra è enorme. Aljaz sbaglia, Matteo forza con successo. 0-40, tre palle break per Berrettini. Un back maligno dell’azzurro mette in crisi il rivale. BREAk Berrettini, 8 punti di fila che lo portano 2-1 e servizio. I punti consecutivi diventano 12 e poi 13, in totale controllo l’azzurro. Bedene non crolla, resta in scia nel set, ma il romano alla battuta è perfetto e quando riesce a girarsi sul diritto nei game di risposta fa letteralmente “le buche per terra”. Bedene cerca di forzare lo scambio sul rovescio di Matteo, che però è bravo a tagliare, guadagnare tempo e quindi girarsi a spingere. Con un’altra bordata col diritto lungo linea Berrettini si procura due palle break sul 15-40 nel settimo game. Bene Bedene al servizio sulla prima; sbaglia un rovescio banale Matteo sulla seconda. Si salva Aljaz, 3-4 lo score. Nell’ottavo game Matteo si distrae, gioca con troppa sicurezza un paio di punti e si va ai vantaggi (per la 2a volta nel match). La prima di servizio torna a viaggiare, 5-3 Berrettini. Chiude 6-4 l’azzurro, col 14esimo Ace del match (due consecutivi), in controllo l’azzurro. Serve 2 prime su 3 in campo, facendo il doppio di colpi vincenti ma soprattutto dando la sensazione netta di superiorità, di controllo del match. In totale Bedene ha fatto 10 punti in risposta (6 sulla 1a, 4 sulla 2a palla).

Terzo set, Bedene inizia al servizio per cercare di allungare il match, ma sbaglia subito il primo diritto (male oggi Aljaz con questo colpo). Al contrario il diritto di Berrettini è pesante e preciso, anche in corsa. Si va ai vantaggi nel primo game. Doppio fallo, molto male lo sloveno, palla break immediata per l’azzurro. Lavora col back Matteo, la palla è bassa e Bedene non controlla con precisione. BREAk Berrettini, 1-0 e servizio. Forte di due set, il match sembra in assoluto controllo per Matteo. Un altro game a zero per il romano, col 16esimo Ace siamo 2-0. Il set scorre rapido sui turni di battuta, quasi non si scambia da fondo. Matteo continua a servire molto bene, nessun rischio nei suoi game. Lo score segna 4-2, serve Bedene e Berrettini in risposta sembra non voler far fatica, prova qualche colpo ma non si spreme nei recuperi. Serve per chiudere il match Matteo sul 5-4. Splendida la chiusura sulla rete sul 30-15, potente e preciso. 40-15, due Match Point. Col 20esimo Ace chiude il match. Urlo liberatorio, applaude al pubblico. Bene Berrettini, solo un momento di difficoltà all’inizio del secondo set, cancellato col servizio. Forte, costante, incisivo. Avanti tutta.

M. Berrettini vs A. Bedene