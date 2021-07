Challenger di Perugia: Ecco le wild card

Tutto pronto per l’inizio degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup “Memorial Alfredo Mignini”, il Challenger organizzato da MEF Tennis Events che andrà in scena al Tennis Club Perugia da domenica 4 a domenica 11 luglio. Da Salvatore Caruso a Blaz Kavcic, passando per Federico Gaio, Holger Rune, Thomas Fabbiano, Maxime Janvier e tanti altri: sarà un torneo ricco di grandi giocatori, tra giovani ed atleti affermati da diverse stagioni nel circuito mondiale. Nel tabellone principale ci saranno, avendo ricevuto wild card, anche i talentuosi Flavio Cobolli e Francesco Forti, mentre giocheranno le qualificazioni Francesco Passaro, Alessio De Bernardis e Lorenzo Claverie.

Paola Agabiti: “Appuntamento di prestigio” – Nella conferenza stampa di apertura del torneo ospitata dal Tennis Club Perugia, l’Assessore Regionale Paola Agabiti ha fatto gli onori di casa inviando il proprio saluto: “È con vero piacere che saluto la sesta edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia. Un appuntamento sportivo di prestigio che consacra ancora una volta Perugia e l’intera Umbria fra i luoghi simbolo del tennis giocato ai più alti livelli. L’albo d’oro del torneo è stato infatti firmato da atleti di altissimo spessore che hanno segnato la storia internazionale di questo sport. Grandi atleti e nuovi talenti hanno da sempre costituito la cifra di questa manifestazione. Siamo convinti che iniziative come questa rappresentino una ricchezza per il nostro territorio in quanto straordinario fattore di promozione, capace di veicolare le migliori eccellenze che l’Umbria sa esprimere. Come assessorato regionale abbiamo attivato misure importanti a sostegno del mondo dello sport, sia per il patrimonio impiantistico che a supporto di associazioni e società sportive, al fine di valorizzare e favorire la ripartenza della pratica sportiva. Il respiro internazionale del torneo ci consente inoltre di guardare con fiducia anche al ritorno di presenze provenienti dall’estero e questo ci fa ben sperare per la ripresa di una maggiore mobilità turistica dopo il periodo della pandemia. Sport e turismo rappresentano per noi un connubio vincente su cui puntiamo per la ripresa ed il rilancio dell’Umbria”.

Luigi Grafas: “Pronti ad accogliere gli atleti” – Entusiasta l’Avv. Luigi Grafas, presidente del Tennis Club Perugia: “Innanzitutto rivolgiamo un sentito ringraziamento a Marcello Marchesini, ‘patron’ di MEF Tennis Events, che ha avuto la sensibilità di promuovere l’iniziativa di qualificare questa sesta edizione degli Internazionali Città di Perugia come ‘Memorial Alfredo Mignini’. Abbiamo senza indugio raccolto positivamente questa idea e cercheremo di contribuire con il garbo, la sobrietà, la discrezione e, in una parola, con la signorilità che è stato, fra altri, il tratto che forse ha più connotato nel corso degli anni il Socio Dottor Alfredo Mignini. Il club è pronto sotto ogni profilo ad accogliere non solo gli atleti e gli addetti ai lavori, ma anche tutti gli appassionati che potranno così godere di uno spettacolo sportivo e agonistico di cui, sempre più, la nostra città e la stessa regione Umbria possono andare orgogliose. Per quanto possa occorrere, è stata adottata, in collaborazione con MEF Tennis Events, una serie di misure volte ad assicurare ogni aspetto concernente la sicurezza e tali da evitare assembramenti e da garantire il rispetto di ogni prescrizione, sia all’aperto che negli ambienti al chiuso. Ciò nell’ottica esclusiva di tutela della salute nei confronti, indistintamente, di tutti coloro che verranno al club”.

Francesco Cancellotti: “Assisteremo a match spettacolari” – Il direttore del torneo sarà, anche quest’anno, Francesco Cancellotti, ex tennista numero 21 del mondo: “Dopo aver portato fortuna a Lorenzo Sonego, vincitore lo scorso anno a Perugia del torneo dello ZzzQuil Tennis Tour e ora top 30 ATP, ci auguriamo che questa nuova edizione della manifestazione porti alla ribalta giovani di talento e lanci definitivamente i prossimi top 100. Salvatore Caruso sarà la prima testa di serie: è un ottimo giocatore ed è molto affezionato ai tornei targati MEF Tennis Events. Sono certo che assisteremo a partite spettacolari ed equilibrate. Non vediamo l’ora di cominciare”.

Torneo a porte aperte – Il Challenger di Perugia sarà aperto al pubblico, che potrà accedere gratuitamente da domenica 4 a giovedì 8 luglio. Da venerdì 9 luglio, giornata di quarti di finale, sarà necessario acquistare il biglietto per accedere ai campi del Tennis Club Perugia. Info e biglietti nella sezione “tickets” del sito ufficiale del torneo: https://internazionaliperugia.it/