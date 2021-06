Serena Williams quasi incredula per il ritiro da Wimbledon. Il campo centrale sotto accusa (Video)

Serena Williams si è ritirata questo martedì nel primo turno di Wimbledon contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, dopo aver avuto un problema alla gamba all’inizio del primo set. La campionessa, che vanta sette titoli All England Club, non è andata in sala stampa per parlare con i giornalisti – dopo aver lasciato il campo completamente desolata – ma ha lasciato un comunicato che ha poi proposto sui social.

“Ho il cuore spezzato dopo che mi sono dovuta ritirare per colpa del problema alla gamba(…) Ho sentito l’enorme calore e sostegno del pubblico di oggi quando sono entrata e uscita dal campo, il che significa il mondo per me”, si legge nel messaggio lasciato dalla numero otto del mondo sui social media.

Roger Federer e Andy Murray erano increduli per il ritiro di Serena Williams nel primo turno di Wimbledon, in una giornata difficile per il Centre Court, con le ultime due partite della giornata terminate con ritiri a seguito di cadute causate dalla superficie scivolosa.

“È terribile. Due incontri consecutivi e cosa è successo a Serena?. Non ci posso credere. Ma il campo è molto scivoloso”, ha detto Federer incredulo quando ha scoperto in conferenza stampa che la Williams era stata costretta a ritirarsi.

Murray ha reagito su Twitter a quanto accaduto al Centre Court. “Il Centre Court è estremamente scivoloso. Non è facile muoversi”.