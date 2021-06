Boris Becker duro verso Naomi Osaka

Boris Becker , ex numero uno del mondo, è stato duro verso Naomi Osaka che non vuole parlare con la stampa per dei problemi di depressione. Il tedesco, balzato alla ribalta anche lui quando era ancora molto giovane, ha lamentato che la 23enne giapponese non sia in grado di affrontare la pressione che fa parte della sua professione.

“Pressione? La pressione è quando non hai cibo da mettere in tavola. Quando provi a sfamare la tua famiglia e non hai possibilità. Se non sa come trattare con i giornalisti quando ha 23 anni e ha quattro titoli del Grande Slam, allora non può essere una tennista professionista”, ha dichiarato il tedesco, che attualmente è un commentatore televisivo.