ATP 250 Eastbourne: Sconfitta al fotofinish per Lorenzo Sonego. L’azzurro è arrivato a due punti dal poter vincere la partita contro Alex De Minaur. L’aussie si è imposto al tiebreak del terzo set

Amara sconfitta per Lorenzo Sonego nella finale del torneo ATP 250 di Eastbourne.

L’azzurro è stato battuto al tiebreak del terzo set dall’australiano Alex de Minaur classe 1999 e n.18 del mondo con il risultato di 46 64 76 (5) dopo 2 ore e 40 minuti di partita.

Per Alex si tratta del quinto successo in carriera nel circuito maggiore, il secondo nel 2021 dopo la vittoria nel 250 di Antalya.

Primo set: Sonego dopo aver recuperato un break di svantaggio nel quarto gioco e annullava tre palle break sul 2 pari piazzava il break decisivo sul 5 a 4 quando dal 40-30 toglieva ai vantaggi il servizio al giocatore australiano che prima si autoannullava una palla game con un doppio fallo e poi Sonego sulla palla set spingeva con il diritto ed otteneva il punto che valeva il primo set per 6 a 4 dopo 50 minuti di partita

Secondo set: Il primo game era fatale a Lorenzo che cedeva la battuta ai vantaggi con De Minaur che sulla palla break metteva a segno una buona risposta con il rovescio lungolinea e chiudeva poi con la stop-volley ottenendo il break.

L’australiano era perfetto al servizio fino al 5 a 4 quando annullava una palla del controbreak proprio mentre serviva per chiudere il parziale.

Sonego però mancava il break mettendo il passante in corridoio.

Sul 40 pari poi De Minaur con un bel servizio e diritto vincente si procurava la prima palla set , frazione che chiudeva poco dopo dopo che l’azzurro mandava il passante di rovescio in rete.

6-4 per Alex in 47 minuti si frazione.

Terzo set; I due giocatori non concedevano nulla alla battuta.

Solo De Minaur sul 4 a 5, 40 pari è arrivato a due punti dal perdere il servizio e anche la partita, ma qui l’australiano è uscito bene dal quella situazione, da prima con un servizio vincente sul 40 pari e poi una facile volèè vincente dopo un pallonetto poco riuscito dell’azzurro.

Nel tiebreak Alex si portava sul 5 a 2, Sonego rimontava fino al 5 pari mettendo a segno un bellissimo passante di diritto nel nono punto.

Sul 5 pari l’australiano colpiva con un ottimo attacco a rete e poi sul match point, sul servizio di Sonego, Alex dopo un’ottima risposta prendeva la rete e chiudeva con uno smash la partita per 7 punti a 5.

ATP ATP Eastbourne Sonego L. Sonego L. 6 4 6 de Minaur A. de Minaur A. 4 6 7 Vincitore: de Minaur A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 de Minaur A. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 de Minaur A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 de Minaur A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 de Minaur A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 de Minaur A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 de Minaur A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 de Minaur A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 de Minaur A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 de Minaur A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 de Minaur A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 de Minaur A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 de Minaur A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 de Minaur A. 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 de Minaur A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Sonego L. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 de Minaur A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 de Minaur A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5 Aces 12 Double Faults 372% (79/110) 1st Serve 68% (71/104)73% (58/79) 1st Serve Points Won 72% (51/71)48% (15/31) 2nd Serve Points Won 58% (19/33)75% (6/8) Break Points Saved 50% (2/4)16 Service Games Played 1628% (20/71) 1st Serve Return Points Won 27% (21/79)42% (14/33) 2nd Serve Return Points Won 52% (16/31)75% (6/8) Break Points Saved 50% (2/4)16 Service Games Played 1628% (20/71) 1st Serve Return Points Won 27% (21/79)42% (14/33) 2nd Serve Return Points Won 52% (16/31)50% (2/4) Break Points Converted 25% (2/8)16 Return Games Played 1666% (73/110) Service Points Won 67% (70/104)33% (34/104) Return Points Won 34% (37/110)50% (107/214) Total Points Won 50% (107/214)