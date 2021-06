Da San Marino: Coppa Davis, i titani si devono arrendere alla Moldavia

Primo stop per i titani in Coppa Davis. Sui campi del Tennis Club Jug di Skopje, dove sono in svolgimento le sfide del gruppo IV zona Europa, i biancazzurri hanno dovuto cedere oggi 3-0 alla Moldavia, che prosegue il proprio cammino netto nel torneo.

Il primo a scendere in campo, come nei giorni scorsi, è stato Stefano Galvani, superato 6-2 6-1 da Ilya Snitari.

Marco De Rossi ha strappato un set ad Alexader Cozbinov in un match che si rivelato molto tirato (6-3 3-6 6-3 il risultato in favore del moldavo).

Nel doppio De Rossi e Galvani si sono portati subito avanti, aggiudicandosi il primo set per 6-4, ma Cozbinov e Snitari si sono aggiudicati i due successivi parziali, entrambi per 6-3.

Domani ultima sfida per i biancazzurri, che affronteranno Andorra.