Wimbledon: Simona Halep sarà assente. Aveva vinto il torneo nel 2019

Tra le donne non ci sarà la detentrice del titolo del torneo di Wimbledon, la rumena Simona Halep (WTA 3), in quanto non si è ancora del tutto ripresa da un infortunio a un polpaccio.

“Sono davvero triste e arrabbiata per aver dovuto prendere questa decisione. Questo periodo è stato difficile, ma non giocare gli ultimi due Slam lo ha reso ancora più impegnativo mentalmente e fisicamente. Vedremo cosa riserverà il futuro, ma spero che questa situazione mi renda una persona e un’atleta più forte”.