Combined Eastbourne: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Giorgi e Sonego (LIVE)

Combined Eastbourne – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. ITA C. Giorgi vs EST A. Kontaveit



Il match deve ancora iniziare

2. LAT J. Ostapenko – KAZ E. Rybakina



Il match deve ancora iniziare

3. [LL] Max Purcell vs [3] Lorenzo Sonego (non prima delle ore 15)



Il match deve ancora iniziare

4. [LL] Soonwoo Kwon vs [2] Alex de Minaur



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. UKR L. Kichenok JPN M. Ninomiya – JPN S. Aoyama JPN E. Shibahara (2)



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury (non prima delle ore 14)



Il match deve ancora iniziare

3. USA N. Melichar NED D. Schuurs (1) – TPE H. Chan TPE L. Chan (4)



Il match deve ancora iniziare