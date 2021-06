Da San Marino – Coppa Davis esordio con vittoria per i titani contro il Kosovo

Buona la prima per la formazione biancazzurra impegnata nelle sfide del Gruppo IV, zona Europa, di Coppa Davis in svolgimento in Macedonia del Nord. Sui campi in terra battuta del Tennis Club Jug di Skopje i titani, che ieri avevano riposato, hanno affrontato oggi il Kosovo, imponendosi con un rotondo 3-0.

Nel primo singolare Stefano Galvani, al debutto in Davis con i colori di San Marino, ha superato per 6-2 6-0 Granit Bajraliu. Tutto facile anche per il capitano Marco De Rossi, che ha regolato 6-1 6-0 Meldin Mustafi.

A mettere il sigillo, in doppio, sono stati ancora De Rossi e Galvani, che si sono imposti per 6-2 6-1 sulla coppia Sylhasi – Zulji schierata dal Kosovo.

Domani i biancazzurri affronteranno i padroni di casa della Macedonia del Nord che guidano la Pool B con due successi.