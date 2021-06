Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 22 Giugno 2021

Court 2 – Ore: 12:00am

A. Matusevich vs W. Jansen

J. Domingues vs D. Masur

R. Safiullin vs I. Karlovic

M. Safwat vs M. Torpegaard

A. Kalinskaya vs D. Galfi

K. Ahn vs C. Dolehide

Court 3 – Ore: 12:00am

C. Eubanks vs V. Troicki

D. Petrovic vs F. Gill

S. Ofner vs C-M. Stebe

L. Mayer vs M. Trungelliti

V. Kuzmova vs I. De Vroome

J. Lu vs K. Kucova

Court 4 – Ore: 12:00am

D. Altmaier vs M. Marterer

G. Andreozzi vs R. Haase

R. Cid Subervi vs M. Huesler

Z. Zhang vs J. Varillas

G. Min vs P. Hon

I. Shinikova vs F. Di Lorenzo

Court 5 – Ore: 12:00am

M. Klizan vs Z. Kolar

M. Barrios Vera vs M. Krueger

An. Kuznetsov vs M. Vilella Martinez

A. Tabilo vs A. Muller

X. You vs K. Rakhimova

C. Liu vs J. Loeb

Court 6 – Ore: 12:00am

L. Lacko vs N. Milojevic

E. Couacaud vs J. Cerundolo

O. Otte vs H. Laaksonen

S. Diez vs B. Schnur

A. Friedsam vs E. Silva

A. Raina vs V. Lepchenko

Court 7 – Ore: 12:00am

B. Bonzi vs J. Ficovich

D. Popko vs E. Gulbis

T. Kokkinakis vs M. Cressy

C. Lestienne vs A. Celikbilek

T. Mrdeza vs K. Volynets

C. Buyukakcay vs H. Tan

Court 8 – Ore: 12:00am

H. Gaston vs S. Mochizuki

J. Jung vs P. Gojowczyk

A. Fery vs P. Gunneswaran

S. Stakhovsky vs G. Soeda

D. Snigur vs B. Haddad Maia

M. Hibi vs W. Osuigwe

Court 9 – Ore: 12:00am

A. Vukic vs B. Nakashima

K. Majchrzak vs Y. Maden

F. Cerundolo vs F. Meligeni Rodrigues Alves

J. Menezes vs J. Pinnington Jones

A. Kiick vs Y. Bonaventure

G. Minnen vs K. Nara

Court 10 – Ore: 12:00am

T. Griekspoor vs T. Fabbiano

D. Dzumhur vs Q. Halys

F. Baldi vs R. Marcora

A. Rinderknech vs M. Bourgue

N. Vikhlyantseva vs J. Niemeier

E. Gorgodze vs E. Shaw

Court 11 – Ore: 12:00am

B. Tomic vs B. Kavcic

H. Dellien vs A. McHugh

K. Zuk vs L. Rosol

G. Barrere vs B. Fratangelo

M. Sherif vs I. Fetecau

M. Di Giuseppe vs K. Kawa

Court 12 – Ore: 12:00am

A. Collarini vs C. Taberner

B. Gojo vs M. Polmans

D. Kudla vs A. Pellegrino

T. Etcheverry vs C. Ilkel

D. Seguel vs L. Pattinama Kerkhove

K. Gerlach vs A. Sharma

Court 13 – Ore: 12:00am

B. Zapata Miralles vs A. Giannessi

A. Martin vs M. Moraing

Y. Uchiyama vs R. Peniston

F. Ferreira Silva vs E. Donskoy

N. Kostic vs M. Inglis

V. Diatchenko vs N. Han

Court 14 – Ore: 12:00am

R. Bemelmans vs R. Olivo

E. Ymer vs T. Ito

S. Parker vs D. Sela

T. Seyboth Wild vs T. Kamke

Y. Wang vs M. Zanevska

V. Savinykh vs A. Gasanova

Court 15 – Ore: 12:00am

C.O’Connell vs F. Horansky

A. Molcan vs E. Escobedo

E. Gomez vs M. Janvier

J. Kovalik vs R. Ramanathan

L. Arruabarrena vs J. Fett

A. Kalinina vs G. Garcia Perez

Court 16 – Ore: 12:00am

M. Copil vs D. Kuzmanov

L. Giustino vs I. Marchenko

M. Ebden vs S. Baez

T. Robredo vs T. Machac

L. Tsurenko vs G. Talaba

A. Muhammad vs S. Voegele

Court 17 – Ore: 12:00am

T. Kwiatkowski vs A. Hoang

M. McDonald vs K. Coppejans

B. Rola vs F. Gaio

P. Lorenzi vs B. Van De Zandschulp

T. Moore vs R. Zarazua

M. Niculescu vs U. Eikeri