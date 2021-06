Sorpresa: Novak Djokovic sarà al via a Maiorca per giocare il doppio la settimana prima di Wimbledon

C’ è sorpresa per l’arrivo di Novak Djokovic a Maiorca. Djokovic sarà effettivamente al via nel torneo ATP 250 di Maiorca che inizierà la settimana prima del torneo di Wimbledon, ma solo nell’evento di doppio. L’informazione è stata ufficializzata dallo stesso torneo spagnolo, che ha salutato il numero uno del mondo per aver deciso di giocare in doppio. Il suo compagno non è ancora noto.

Se guardiamo i serbi che sono presenti nel main draw, Dusan Lajovic o Miomir Kecmanovic hanno la possibilità di fare coppia con Nole, e l’obiettivo del n.1 del mondo è, naturalmente, essere in piena forma nel torneo di Wimbledon.

È interessante notare che Djokovic ha anche gareggiato la settimana prima del Roland Garros (a Belgrado) e poi ha vinto a Parigi.