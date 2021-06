ATP Queen’s e Halle: I risultati completi del Day 1. Fuori anche Lorenzo Sonego

Esce di scena anche Lorenzo Sonego nel torneo del Queen’s.

Il 26enne torinese, n.26 ATP (best ranking) e settima testa di serie, è stato sconfitto con un doppio 64 dal serbo Viktor Troicki, n.230 del ranking, proveniente dalle qualificazioni.

[7] Lorenzo Sonego vs [Q] Viktor Troicki



ATP ATP London Sonego L. Sonego L. 4 4 Troicki V. Troicki V. 6 6 Vincitore: Troicki V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Troicki V. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Troicki V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Troicki V. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Troicki V. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Troicki V. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Troicki V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Troicki V. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Troicki V. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Troicki V. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Troicki V. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

6 Aces 53 Double Faults 062% (41/66) 1st Serve 72% (38/53)73% (30/41) 1st Serve Points Won 82% (31/38)40% (10/25) 2nd Serve Points Won 73% (11/15)67% (4/6) Break Points Saved 100% (1/1)10 Service Games Played 1018% (7/38) 1st Serve Return Points Won 27% (11/41)27% (4/15) 2nd Serve Return Points Won 60% (15/25)0% (0/1) Break Points Converted 33% (2/6)10 Return Games Played 1061% (40/66) Service Points Won 79% (42/53)21% (11/53) Return Points Won 39% (26/66)43% (51/119) Total Points Won 57% (68/119)

ATP 500 Londra (Regno Unito) – 1° Turno, erba

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Jack Draper vs [3] Jannik Sinner



ATP ATP London Draper J. Draper J. 7 7 Sinner J. Sinner J. 6 6 Vincitore: Draper J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Draper J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Draper J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Draper J. 0-15 15-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Draper J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Draper J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Draper J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Draper J. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Sinner J. 0-15 15-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Draper J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Draper J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Draper J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Draper J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Draper J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Cameron Norrie vs Albert Ramos-Vinolas



ATP ATP London Norrie C. Norrie C. 4 6 6 Ramos-Vinolas A. Ramos-Vinolas A. 6 3 4 Vincitore: Norrie C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Ramos-Vinolas A. 15-0 30-0 30-15 5-3 → 5-4 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ramos-Vinolas A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Ramos-Vinolas A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ramos-Vinolas A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Norrie C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ramos-Vinolas A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ramos-Vinolas A. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Ramos-Vinolas A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Ramos-Vinolas A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Norrie C. 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ramos-Vinolas A. 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Norrie C. 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ramos-Vinolas A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Norrie C. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Ramos-Vinolas A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Norrie C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Ramos-Vinolas A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Ramos-Vinolas A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ramos-Vinolas A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Feliciano Lopez vs [Q] Illya Marchenko



ATP ATP London Lopez F. Lopez F. 6 7 Marchenko I. Marchenko I. 1 6 Vincitore: Lopez F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-15 5-6 → 6-6 Marchenko I. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Lopez F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Marchenko I. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Marchenko I. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lopez F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Marchenko I. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Lopez F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Marchenko I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Lopez F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Marchenko I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Marchenko I. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Lopez F. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Marchenko I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Lopez F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [5] Aslan Karatsev vs [LL] Alejandro Tabilo



ATP ATP London Karatsev A. • Karatsev A. 0 3 2 Tabilo A. Tabilo A. 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Karatsev A. 2-3 Tabilo A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Karatsev A. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Tabilo A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Tabilo A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

ATP ATP London Opelka R. Opelka R. 6 7 6 Millman J. Millman J. 7 5 7 Vincitore: Millman J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Millman J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Opelka R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Millman J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Opelka R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Millman J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Millman J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Opelka R. 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Millman J. 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Millman J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Millman J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Opelka R. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Millman J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Opelka R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Millman J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Opelka R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Millman J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Millman J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Opelka R. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Millman J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Millman J. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Millman J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Millman J. 0-15 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Millman J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Millman J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Opelka R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Millman J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. Reilly Opelkavs John Millman

2. [WC] Liam Broady vs Adrian Mannarino



ATP ATP London Broady L. Broady L. 4 4 Mannarino A. Mannarino A. 6 6 Vincitore: Mannarino A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mannarino A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Broady L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Broady L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Mannarino A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Broady L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Mannarino A. 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Broady L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Broady L. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mannarino A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Broady L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Broady L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Broady L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Broady L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Mannarino A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Broady L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Alternate / vs Adrian Mannarino / Benoit Paire



ATP ATP London Millman J. / Sitak A. • Millman J. / Sitak A. 0 4 0 Mannarino A. / Paire B. Mannarino A. / Paire B. 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Millman J. / Sitak A. 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mannarino A. / Paire B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Millman J. / Sitak A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Mannarino A. / Paire B. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Millman J. / Sitak A. 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Alex de Minaur / Cameron Norrie vs Matteo Berrettini / Andrea Vavassori



ATP ATP London de Minaur A. / Norrie C. de Minaur A. / Norrie C. 0 6 4 Berrettini M. / Vavassori A. • Berrettini M. / Vavassori A. 30 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Berrettini M. / Vavassori A. 15-0 30-0 4-4 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Berrettini M. / Vavassori A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-30 2-3 → 3-3 Berrettini M. / Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 de Minaur A. / Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Berrettini M. / Vavassori A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Berrettini M. / Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Berrettini M. / Vavassori A. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Berrettini M. / Vavassori A. 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Berrettini M. / Vavassori A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Berrettini M. / Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Stuart Parker / James Ward vs Luke Bambridge / Dominic Inglot (non prima ore: 18:30)



ATP ATP London Parker S. / Ward J. Parker S. / Ward J. 3 2 Bambridge L. / Inglot D. Bambridge L. / Inglot D. 6 6 Vincitore: Bambridge L. / Inglot D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Parker S. / Ward J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Bambridge L. / Inglot D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-4 → 1-5 Parker S. / Ward J. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Bambridge L. / Inglot D. 30-30 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Bambridge L. / Inglot D. 15-0 40-30 30-15 40-40 30-15 15-0 15-15 30-15 40-0 0-2 → 0-3 Parker S. / Ward J. 40-40 40-30 0-40 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Parker S. / Ward J. 0-40 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Parker S. / Ward J. 30-30 40-40 3-2 Parker S. / Ward J. 40-40 30-15 40-30 2-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 15-0 30-0 15-15 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

ATP 500 Halle (Germania) – 1° Turno, erba

Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] David Goffin vs Corentin Moutet



ATP ATP Halle Goffin D. Goffin D. 0 6 5 0 Moutet C. • Moutet C. 0 1 7 0 Vincitore: Moutet per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Moutet C. 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Goffin D. 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Moutet C. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Goffin D. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Moutet C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Moutet C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Moutet C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Goffin D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Moutet C. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Goffin D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Moutet C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Moutet C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Moutet C. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Goffin D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Moutet C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Jordan Thompson vs [WC] Daniel Altmaier



ATP ATP Halle Thompson J. Thompson J. 6 7 Altmaier D. Altmaier D. 2 6 Vincitore: Thompson J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Altmaier D. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Altmaier D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Thompson J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Altmaier D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Altmaier D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Thompson J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Altmaier D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Thompson J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [Q] Ilya Ivashka vs [5] Roger Federer



ATP ATP Halle Ivashka I. Ivashka I. 6 5 Federer R. Federer R. 7 7 Vincitore: Federer R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ivashka I. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Federer R. 15-0 30-0 30-15 5-5 → 5-6 Ivashka I. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Federer R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Federer R. 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ivashka I. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Federer R. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ivashka I. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Federer R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Ivashka I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Federer R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Federer R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Ivashka I. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Federer R. 15-0 15-15 30-15 5-4 → 5-5 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Federer R. 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Ivashka I. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Federer R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ivashka I. 15-0 40-0 2-2 → 3-2 Federer R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Federer R. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Sebastian Korda vs [6] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 15:00)



ATP ATP Halle Korda S. Korda S. 6 7 Bautista Agut R. Bautista Agut R. 3 6 Vincitore: Korda S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 Korda S. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Korda S. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Korda S. 0-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Korda S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Korda S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Bautista Agut R. 15-0 40-0 2-0 → 2-1 Korda S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Bautista Agut R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Korda S. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Bautista Agut R. 15-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Korda S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Korda S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Bautista Agut R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Korda S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Bautista Agut R. 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Korda S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP ATP Halle Brkic T. / Cacic N. Brkic T. / Cacic N. 4 6 10 Brown D. / Struff J. Brown D. / Struff J. 6 4 7 Vincitore: Brkic T. / Cacic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Brkic T. / Cacic N. 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Brown D. / Struff J. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Brkic T. / Cacic N. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Brown D. / Struff J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Brkic T. / Cacic N. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Brown D. / Struff J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Brkic T. / Cacic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Brown D. / Struff J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Brkic T. / Cacic N. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Brown D. / Struff J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Brkic T. / Cacic N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Brown D. / Struff J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Brkic T. / Cacic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Brown D. / Struff J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Brkic T. / Cacic N. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Brown D. / Struff J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Brkic T. / Cacic N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Brown D. / Struff J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Brkic T. / Cacic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Brown D. / Struff J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Brkic T. / Cacic N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

1. Tomislav Brkic/ Nikola Cacicvs [WC] Dustin Brown/ Jan-Lennard Struff

2. Vasek Pospisil vs [Q] Marcos Giron



ATP ATP Halle Pospisil V. Pospisil V. 6 6 Giron M. Giron M. 7 7 Vincitore: Giron M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Pospisil V. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Giron M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Pospisil V. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Giron M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Pospisil V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Giron M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Pospisil V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Giron M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Pospisil V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Giron M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Pospisil V. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Giron M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Giron M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Pospisil V. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Giron M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Pospisil V. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Giron M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Pospisil V. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Giron M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Pospisil V. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Giron M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Pospisil V. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Giron M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Pospisil V. 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0

3. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz (non prima ore: 16:00)



ATP ATP Halle Khachanov K. / Rublev A. Khachanov K. / Rublev A. 3 6 5 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 6 4 10 Vincitore: Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 30-30 3-2 → 3-3 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Khachanov K. / Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Khachanov K. / Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Khachanov K. / Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Khachanov K. / Rublev A. 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Khachanov K. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Auger-Aliassime F. / Hurkacz H. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Rohan Bopanna / Divij Sharan vs Radu Albot / Nikoloz Basilashvili



ATP ATP Halle Bopanna R. / Sharan D. Bopanna R. / Sharan D. 7 6 Albot R. / Basilashvili N. Albot R. / Basilashvili N. 6 4 Vincitore: Bopanna R. / Sharan D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Albot R. / Basilashvili N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Bopanna R. / Sharan D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Albot R. / Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Albot R. / Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Albot R. / Basilashvili N. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Albot R. / Basilashvili N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Albot R. / Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Albot R. / Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Albot R. / Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Albot R. / Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Albot R. / Basilashvili N. 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Albot R. / Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Bopanna R. / Sharan D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Daniel Masur / Rudolf Molleker vs Austin Krajicek / Sam Querrey



ATP ATP Halle Masur D. / Molleker R. Masur D. / Molleker R. 3 5 Krajicek A. / Querrey S. Krajicek A. / Querrey S. 6 7 Vincitore: Krajicek A. / Querrey S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Krajicek A. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Masur D. / Molleker R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Krajicek A. / Querrey S. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Masur D. / Molleker R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Krajicek A. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Masur D. / Molleker R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Krajicek A. / Querrey S. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Masur D. / Molleker R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Krajicek A. / Querrey S. 15-0 15-15 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Masur D. / Molleker R. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Krajicek A. / Querrey S. 15-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Masur D. / Molleker R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Krajicek A. / Querrey S. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Masur D. / Molleker R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Krajicek A. / Querrey S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Masur D. / Molleker R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Krajicek A. / Querrey S. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Masur D. / Molleker R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Krajicek A. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Masur D. / Molleker R. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Krajicek A. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(1) Medvedev, Daniilvs Struff, Jan-LennardPospisil, Vasekvs (Q) Giron, MarcosAuger-Aliassime, Felixvs Hurkacz, Hubert(Q) Ivashka, Ilyavs (5) Federer, Roger

(3) Zverev, Alexander vs Koepfer, Dominik

Humbert, Ugo vs Querrey, Sam

(Q) Berankis, Ricardas vs Nishikori, Kei

Korda, Sebastian vs (6) Bautista Agut, Roberto

(7) Goffin, David vs Moutet, Corentin

(SE) Rodionov, Jurij vs (WC) Kohlschreiber, Philipp

Thompson, Jordan vs (WC) Altmaier, Daniel

Khachanov, Karen vs (4) Rublev, Andrey

(8/WC) Monfils, Gael vs Harris, Lloyd

Pella, Guido vs (Q) Lacko, Lukas

(Q) Basilashvili, Nikoloz vs Simon, Gilles

(Q) Rinderknech, Arthur vs (LL) Hanfmann, Yannick