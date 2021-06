Dal Roland Garros: Parlano i quattro semifinali. Djokovic felice, A. Zverev molto arrabbiato (con il video delle Semifinali)

Novak Djokovic : “È sicuramente il miglior match che io abbia mai giocato qui a Parigi, questo è certo. Un’atmosfera fantastica, un ambiente eccezionale, un pubblico meraviglioso che ha dato energia e incitato sia me che Nadal. Per questo la prima cosa che voglio dire è che è stato un vero privilegio essere qui su questo campo con Rafa in una serata così speciale, in un match incredibile, con un clima davvero ‘elettrico’. Questa partita me la ricorderò per tutta la vita, sono felicissimo, soddisfatto di me stesso. Questi sono i match per cui vale la pena continuare a giocare a tennis, anche se non siamo più giovani come qualche anno fa.

Per battere Rafa qui a Parigi, sul suo campo devi giocare il tuo miglior tennis, e io ci sono riuscito. Penso che sia difficile trovare le parole giuste per esprimere la pressione che si prova a giocare contro di lui in questo stadio, vincere è stato qualcosa di molto speciale per me. Continui a ripeterti che la pressione non la senti, ma non è così. La pressione è un privilegio, significa che hai la possibilità di fare qualcosa di straordinario. Io cerco giorno dopo giorno di migliorare me stesso, nel gioco, nel carattere, nell’attitudine.

Le condizioni sono diverse quando si gioca alla sera rispetto al pomeriggio, con il sole, perché la palla salta più alta in quel caso mentre alla sera no. Oggi era tutto più umido, più ‘pesante’. E poi devo dire che, soprattutto in apertura di partita, c’era molta terra in eccesso in prossimità delle righe di fondocampo, per cui per entrare in ritmo ci ho messo un po’ più del normale, ma quando ho cominciato a ‘sentire’ di più la palla ho capito che ce l’avrei potuta fare. Nonostante la brutta partenza mi sentivo motivato e stavo bene fisicamente.

Visto quello che stavamo provando in quel momento, in una lotta così serrata, penso che sia io che Rafa non potessimo che essere felicissimi di sapere che la gente sarebbe rimasta sugli spalti a fare il tifo e a darci energia fino in fondo”.

Non sono la persona più riposata al mondo in questo momento, ma per fortuna ho un giorno e mezzo per riposarmi e ritrovare le energie. Alla finale penserò da domani pomeriggio, domattina (oggi, ndr) mi voglio rilassare un po’, ne ho bisogno. Poi mi concentrerò sul mio avversario, che sta facendo molto bene quest’anno e che è alla sua prima finale Slam. Certamente non vorrà fermarsi qui”.

Rafael Nadal : “All’inizio credo che Nole abbia cominciato non troppo bene, facendo qualche errore. Poteva andare a condurre 2-0 e invece mi sono ritrovato io sul 4-0 a favore. Poi le condizioni si sono fatte un pochino più lente, la palla rimbalza meno di sera, prende meno gli effetti. Questo sicuramente è un fattore che ha giovato più a lui che a me. Ma comunque non conta, questo è il tennis. Chi si abitua meglio e più in fretta alle condizioni è colui che merita di vincere. Non c’è dubbio che oggi quel giocatore sia stato Novak.

Nello sport è così che vanno le cose, a volte vinci, a volte perdi. Ho provato a dare il mio meglio, probabilmente non è stata la mia miglior giornata. Anche se ho lottato, se ho messo tutto quello che avevo, l’efficacia del mio gioco non è stata la stessa di sempre. Contro un giocatore come Djokovic non te lo puoi permettere. Nonostante questo ho avuto le mie chance e non le ho sfruttate: un brutto doppio fallo, una volée facile sbagliata… ma è anche vero che ce le siamo date di santa ragione e un po’ di stanchezza c’era. Sono errori che possono starci, ma se vuoi vincere, beh, non devi commetterli”.

In alcuni momenti mi sono sentito davvero molto stanco, ma per fortuna sullo Chatrier c’era un’atmosfera fantastica e il pubblico mi ha dato l’energia per non mollare. Per me è molto importante sentire l’amore della gente, proprio nel luogo più importante per la mia carriera. Per questo li ringrazio. Purtroppo non è stata la mia miglior giornata là fuori”.

Stefanos Tsitsipas : “Ho cercato di restare presente e di rimanere in un ‘buon rapporto con me stesso’, di incoraggiarmi e di continuare a spingere. Facendo così sapevo che sarebbe successo qualcosa di positivo anche se non era ancora finita la partita. Tutto quello che ho dovuto fare è stato rimettere in sesto la concentrazione. Sicuramente è stata dura, ma io sono uno che combatte, non volevo mollare un centimetro. Quel primo game recuperato è stata una boccata d’aria fresca. Questo risultato, per la mia carriera, significa molto. Contro Alexander è stata una partita dura, piena di emozioni e di momenti diversi. È stato un match estenuante, è difficile gestire tutte quelle sensazioni e riuscire a ‘mettere tutto insieme’ per arrivare alla vittoria. Sono stato bravo a chiudere il match proprio quando dovevo, sono orgoglioso di quello che ho fatto.

Non ho mai pensato a che età dovesse arrivare la prima finale Slam, sono felice di esserci e basta. Penso di aver mostrato un buon percorso di crescita e adesso quello che voglio fare è non risparmiare neanche un granello di energie in finale. Il Roland Garros è un torneo che ho sempre guardato con fascinazione fin da piccolo, è un torneo storico, l’ho sempre seguito e guardato in tv. Pensando a tutte queste cose dopo il match contro Zverev stavo per commuovermi”.

Me la aspetto molto fisica, servirà concentrazione piena e grande cura del dettaglio. Ma io amo ciò che faccio e come lo sto facendo, sono grato per ogni singolo match che gioco e mi sento molto fortunato nel potermi mettere alla prova contro uno dei più grandi giocatori mai esistiti. È qualcosa che ho sempre sognato. Sono stato bravo ad arrivare fin qui e adesso voglio provare a vincere”.

Alexander Zverev : “Ormai sono arrivato a un punto in cui giocare un grande match non mi basta più. Oggi ho perso, questo è quello che conta: niente finale. Ho giocato una buona partita? Certo, ma alla fine dei conti domani salgo sull’aereo. Non ci vedo alcun lato positivo in questo. Non me ne frega niente di raggiungere una semifinale, potrebbe sembrarvi brutto da dire, o da arrogante. Non voglio esserlo, dico solo le cose come stanno. Non ci avrei fatto nulla nemmeno con una finale, io voglio vincere. Wimbledon comincia tra due settimane, praticamente è dietro l’angolo. Durante tutta la stagione su terra credo di aver giocato un buon tennis, mi sentivo bene ma non ho vinto”.