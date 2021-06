Roland Garros: Stefanos Tsitsipas per la prima volta in finale Slam

Per la prima volta nella storia un tennista greco disputerà la finale di un torneo del Grande Slam. Stefanos Tsitsipas (ATP 5) è riuscito a prevalere nel braccio di ferro con Alexander Zverev (6) qualificandosi per l’atto conclusivo del Roland Garros al termine di una battaglia di oltre 3 ore e mezza conclusasi con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3.

Il risultato del match fotografa bene l’andamento del confronto: decisamente più brillante in avvio, Tsitsipas sembrava poter ottenere una facile vittoria, ma a partire dal terzo set il tedesco ha iniziato a giocare il suo tennis potente ed è riuscito a ristabilire l’equilibrio. Nonostante nel 5o parziale apparisse più affaticato, il 22enne ellenico è stato cinico nell’approfittare di un paio di errori gratuiti dell’avversario per allungare e andare a prendersi la 6a vittoria in 8 confronti diretti.