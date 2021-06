Roland Garros: Il programma completo di Venerdì 11 Giugno 2021. E’ il giorno delle semifinali maschili

Court Philippe-Chatrier – Ore: 14:50

Alexander Zverev vs Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic vs Rafael Nadal (non prima delle 17:30)

Court Simonne-Mathieu – Ore: 13:00

Bernarda Pera / Magda Linette vs Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

Iga Swiatek / Bethanie Mattek-sands vs Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu

Court 14 – Ore: 11:00

Giovanni Mpetshi perricard vs Arthur Fils

Erika Andreeva vs Oksana Selekhmeteva

Petr Nesterov / Viacheslav Bielinskyi vs Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils

Oksana Selekhmeteva / Alexandra Eala vs Lisa Pigato / Eleonora Alvisi

Court 13 – Ore: 11:00

Linda Noskova vs Diana Shnaider

Sean Cuenin vs Luca Van assche

Peter Benjamin Privara / Victor Lilov vs German Samofalov / Martin Katz

Linda Noskova / Victoria Jimenez kasintseva vs Amarissa Kiara Toth / Maria Bondarenko