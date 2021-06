Taylor Fritz si è operato al menisco ma spera di esserci a Wimbledon

L’americano Taylor Fritz ha postato sul proprio profilo Instagram una foto scattata nel letto di ospedale, poco dopo aver subito un intervento al menisco. Sembra che tutto sia andato bene, tanto che Taylor spera di poter scendere in campo già a Wimbledon, al via tra pochi giorni a Londra.

“Ehi ragazzi, sono davvero felice di aggiornarvi che il mio intervento al menisco è andato nel modo migliore possibile. Come inizialmente pensavamo, il mio recupero sarà al 100% e non troppo lungo. Ora è il momento di fare la riabilitazione “come un pazzo” per cercare di essere pronto già per @wimbledon. La mia squadra è sicura che questo sia possibile, e sarebbe piuttosto impressionante riuscirci, così “LFG” (ce la metterò tutta)”.