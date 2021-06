Roland Garros: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 10. Stefanos Tsitsipas elimina Medvedev. Alexander Zverev in semifinale senza sudare. Zidansek e Pavlyuchenkova si sfideranno in semifinale

Non ha avuto alcun problema Alexander Zverev a centrare la sua prima semifinale al Roland Garros. Il tedesco ha superato in scioltezza una delle sorprese del torneo, Alejandro Davidovich Fokina (46) per 6-4 6-1 6-1. Dopo un inizio piuttosto equilibrato, lo spagnolo è praticamente scomparso dal campo e la maggior classe del 24enne è uscita permettendogli di chiudere in poco più di un’ora e mezza.

Cnquistano le semifinali del Roland Garros la slovena Tamara Zidansek (85) e la russa Anastasia Pavlyuchenkova (32). Nei quarti hanno infatti sconfitto dopo due lunghe battaglie rispettivamente la spagnola Paula Badosa Gibert (35) per 7-5 4-6 8-6 e l’ucraina Elena Rybakina (22) 6/7 (2/7) 6-2 9-7.

Roland Garros – Quarti di Finale

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Tamara Zidansek vs Paula Badosa



Elena Rybakina vs Anastasia Pavlyuchenkova



Alexander Zverev vs Alejandro Davidovich fokina (non prima ore 16)



Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev (non prima ore 21)



Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Horia Tecau / Kevin Krawietz vs Robert Farah / Juan Sebastian Cabal



Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert vs Nikola Cacic / Tomislav Brkic



Juan Sebastian Cabal / Giuliana Olmos vs Joe Salisbury / Desirae Krawczyk



Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00

Kristyna Pliskova / Karolina Pliskova vs Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova



Iga Swiatek / Bethanie Mattek-sands vs Andreja Klepac / Darija Jurak



Wesley Koolhof / Demi Schuurs vs Aslan Karatsev / Elena Vesnina