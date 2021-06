Roland Garros: Sinner supera Mager in quattro set, sfiderà Ymer al terzo turno

Jannik Sinner vince il derby azzurro sul Mathieu, sconfiggendo Gianluca Mager in quattro set, 6-1 7-5 3-6 6-3 lo score finale. Un buon match nel complesso, con buoni momenti di tennis soprattutto nella fase centrale, quando Mager ha alzato al massimo il proprio livello e c’è stata davvero partita. Infatti l’inizio “top” di Sinner aveva fatto temere un monologo di Jannik, scattato fortissimo dai blocchi con buone percentuali di prime e colpi potentissimi dal fondo. Mager per tutto il primo set è stato in balia della potenza e profondità del rivale. La sua palla non faceva “male” a Jannik, anzi lo metteva ancor più in ritmo. Sempre in anticipo, l’allievo di Piatti correva sicuro e lasciava partire bordate troppo incisive per Gianluca. All’avvio del secondo set il ligure è stato bravissimo a salvare una palla break che poteva costargli la mazzata definitiva, e scegliere la via più pericolosa per arginare il rivale: prendersi grandi rischi.

Mager possiede un tennis ordinato e pulito, con cui riesce a trovare buone aperture di campo per l’affondo. Ma Sinner lo costringeva a giocare a velocità superiori alle sue, con tempi di gioco più rapidi del solito. Invece di continuare ad arginare il rivale, uscendone con le ossa rotte, Mager ha scelto di giocarsela a viso aperto, accelerando al massimo e prendendosi rischi col rovescio lungo linea. Ha commesso diversi errori, ma la tattica ha pagato perché è riuscito ad arginare il forcing del rivale mettendolo spesso in difesa. Col cambio in lungo linea ha mandato fuori posizione Jannik, costringendolo a prendersi più rischi.

Il capolavoro di Mager è arrivato all’inizio del terzo set: dopo aver perso (male) il secondo, non avando trasformato due improvvisi set point sul 5-4, tutti si aspettavano il crollo. Invece Gianluca ha continuato a spingere, ha servito benissimo e trovato grandi angoli col diritto cross. Si è meritato la vittoria nel terzo, e andato sotto all’inizio del quarto ci ha comunque provato sino alla fine.

Esce dal campo sconfitto Mager, ma anche con la consapevolezza di potersela giocare nei grandi tornei contro i giocatori migliori. Ha tennis, ha fisico, ha dimostrato di aver anche testa, tenuta e intensità.

Sinner ha disputato una partita buona, non buonissima. Conta la vittoria, e contro un italiano sono sempre partite un po’ “strane”. La sensazione è che avvertisse di avere un certo margine, il gap di potenza, profondità ed intensità tra i due è stato a tratti evidente; ma invece di alzare ancora l’asticella quando Mager gli si è affiancato, ha per così dire “accettato” quei ritmi e velocità, portandosi dietro il rivale e finendo per perdere un set. Jannik riesce ad arrivare sulla palla con maggior anticipo e scaricare una combinazione di potenza e profondità sconosciute a Mager, o solo prendendosi il massimo del rischio. Forse va bene così, ma per la crescita di Sinner match come questo sono da chiudere prima, per non rischiare niente e fare mano fatica. Anche oggi ha iniziato servendo bene, per poi calare in alcune fasi. Ha commesso diversi errori, forse ha provato anche alcune soluzioni diverse, sentendo di avere “margine”.

Al prossimo turno Jannik troverà Mikael Ymer, tennista veloce ma non molto potente. Un match in cui parte nettamente favorito.

Ecco la cronaca della partita.

L’Italian Day continua con il derby azzurro Sinner – Mager sul Mathieu. Si inizia alle 13:34 con Sinner alla battuta. Inizia bene Jannik, a 15 muove lo score con drive sicuri. Stesso game per Mager nel suo primo turno di servizio. Serve bene Sinner in quest’avvio, anche il diritto è potente e preciso. 2-1 avanti l’altoatesino. Jannik vince il primo gran punto del match in risposta, gran passante lungo linea di rovescio, segue un altro colpo “nei piedi”, Gianluca va in difficoltà. 15-40, prime palle break del match. Si prende di forza il game Sinner, gran forcing col rovescio, Mager non contiene. BREAK Sinner, 3-1 e quindi 4-1 avanti in 13 minuti. Mager prova una reazione, alza la velocità del suo palleggio, ma la sensazione è che la sua palla “non faccia male” a Jannik, anzi, lo metta ancor più in ritmo… Da 40-15 Sinner infila tre gran punti, con una risposta di diritto fulminante strappa una palla per il doppio break. Si prende anche questo punto Sinner, incontenibile. Doppio Break e 5-1, va a servire per il primo set. Sul 40-15 ecco i primi due set point. Cerca una smorzata sul primo, ma gli esce. Stavolta la smorzata riesce, a chiudere lo scambio dopo una cambio di ritmo micidiale col rovescio. SET Sinner, 6-1. Uno score se sottolinea bene il gap tra i due, troppo più potente ed efficace Jannik rispetto a Gianluca. 10 a 2 i vincenti, 26 punti a 11.

Secondo set, Mager scatta al servizio, deve provare a cambiare qualcosa nel suo tennis per uscire dalla morsa di Sinner. Nemmeno con la prima di servizio il sanremese riesce a “tener fermo” Jannik, molto aggressivo in risposta. Un altro bel passante di rovescio in corsa (su di un attacco un po’ affrettato…) porta Sinner a palla break per l’allungo immediato. Mager è bravo a trovare un diritto aggressivo dal centro, la cancella di rabbia. Si salva Gianluca, 1-0 avanti nel secondo. L’allievo di Riccardo Piatti continua a macinare con facilità il suo tennis, facilmente impatta 1 pari. Il set scorre molto rapido sui turni di servizio. Mager spinge al massimo, “fuori tutta” per restare aggrappato ai ritmi forsennati di Jannik, alza di meno la parabola ed entra deciso nella palla, prendendosi grandi rischi. Più in controllo Sinner. 3 pari, senza altre chance di break in meno di 20 minuti. Bravo Gianluca nel nono delicato game, 4 pari 30 pari resta solido e respinge l’assalto di Jannik. 5-4 Mager, ora è l’altoatesino a servire sotto pressione. Serve bene Sinner, cerca l’angolo con la prima senza esagerare nella spinta. Una tattica che funziona perché allontana Mager e apre il campo. Super aggressivo Gianluca! Accelera col rovescio lungo linea e sorprende Jannik, 15-30, a due punti dal set il sanremese. E non entra la prima a Sinner… Rovescio cross e via avanti Mager, vola 15-40, prime palle break del match e soprattutto due Set Point! Rischia la risposta col diritto sulla prima chance, ma finisce abbondantemente out. Sinner trova una solida prima sulla seconda, l’assalto di Mager è respinto. 5 pari. Molto aggressivo in risposta Jannik nell’undicesimo gioco, con un paio di diritti potentissimi si porta 30 pari. Non entra la prima di servizio a Gianluca, sulla seconda Sinner scarica un’accelerazione di diritto micidiale. 30-40, palla break per Sinner. Rischia un’altra risposta a tutta, la palla gli esce di poco. Continua il forcing l’altoatesino, Mager non contiene. Arriva la seconda palla break. Bella prima esterna, si salva Gianluca. Insiste Sinner e stavolta il break arriva, alla terza palla break, con un passante cross di diritto in corsa molto preciso. Sinner avanti 6-5 e servizio, ad un passo dal secondo set. Come un treno Jannik serve, spinge e vola 40-0. Tre Set Point Sinner. Sparacchia largo in risposta Mager, un set che poteva vincere ma che finisce per perdere, e ora, sotto di due set, davanti a lui un Everest sportivo.

Terzo set, il ligure inizia al servizio. Nonostante la “mazzata” del set appena perso, comincia con un bel turno di servizio, impreziosito da una palla corta perfetta. 1-0 Mager. La sensazione però è che solo con un calo o pausa di Sinner la partita si possa riaprire. Al momento, Jannik sembra veleggiare sicuro col vento in poppa, incontra “facile” le palle veloci di Mager perché è in anticipo, al contrario di Gianluca che spinge al massimo del suo potenziale, ma senza l’anticipo del rivale, facendo assai più fatica. 1 pari. Terzo game, Sinner trova prima un rovescio lungo linea splendido, abbassandosi sulle ginocchia con una coordinazione fantastica, quindi spinge forte col diritto. Si porta 30-40, palla break per Jannik. Col servizio Mager si salva, molto bravo nel restare aggrappato alla partita nonostante le evidenti difficoltà. 2-1 e poi 3-2 Mager, che in risposta apre l’angolo al massimo per mettere in difficoltà Jannik. Non si scompone Sinner, continua a macinare il suo tennis con potenza. Commette però una leggerezza nel sesto game, sul 30 pari a campo aperto gioca una smorzata che balla sul nastro e si ferma dal suo lato di campo. È palla break per Mager. Gianluca lascia partire un diritto con ogni stilla di forza, pizzica l’incrocio delle righe, vincente. Break Mager! Lo sforzo del ligure è premiato, è il suo primo allungo del match, avanti 4-2. È come in trance agonistica il ligure, ora anche la prima viaggia sulle righe, con un ottimo game di servizio consolida il vantaggio sul 5-2. Jannik si porta 3-5, ora Mager serve per chiudere il terzo set. Con due ottime prime esterne Gianluca vola 30-0, e poi 40-0 con un rovescio cross sontuoso. Tre set point Mager! Servizio e diritto, potenza e precisione. 6-3 Mager! Un set davvero meritato per il ligure, bravo a trovare la zampata e tenere alto il livello sino al set point.

Quarto set, stavolta è Sinner al servizio. Trova una grande accelerazione di rovescio di rovescio Mager, ma il game lo vince Sinner a 15. Jannik gioca con i piedi vicini alla riga di fondo, impone ritmi forsennati dalla risposta, è consapevole che il primo game di servizio dopo aver vinto un set è spesso delicato. 30 pari, Jannik spinge con grande violenza dritto per dritto, avanza e chiude. 30-40, palla break delicatissima per Mager. Niente prima di servizio… Brutto errore di Sinner in risposta, da una posizione arretrata carica col diritto ma la palla muore in rete. Insiste Jannik e strappa un’altra chance. Niente, Gianluca entra col diritto, senza paura, e chiude. Però poi esagera nell’attacco di rovescio lungo linea, e le chance di break diventano tre. Sbaglia Gianluca in spinta, troppa foga col rovescio dal centro. Break Sinner, 2-0 avanti nel quarto. Ora può fare corsa di testa, il match è nelle sue mani. Mager dimostra un carattere incredibile, nonostante lo svantaggio non demorde, anzi intensifica al massimo lo sforzo. Con un gran diritto cross si porta 0-30 e poi 0-40. Piccolo passaggio a vuoto per Sinner, che deve difendere tre palle del contro break. Ottimo Mager, risponde d’incontro e via, palla corta. Contro Break, a zero! Mager grande cuore, si riporta sotto 1-2 e servizio. Da 40-0 il quarto game scivola ai vantaggi, qualche errore in questa fase. Sinner scarica due diritti pesanti, risposta e poi inside in. Ecco la palla break per Jannik, quarto punto di fila. No! Doppio fallo! Stavolta il passaggio a vuoto è di Gianluca, che forse sul 40-0 ha staccato la spina per quell’attimo rivelatosi fatale. Break Sinner, 3-1 avanti, che vola 4-1 con un game rapidissimo. Mager non crolla, resta in scia, ma Jannik resta solido. Si porta 5-2, ad un passo dalla vittoria. Gianluca ci prova sino alla fine, con un game complicato si porta 3-5. Sinner serve per chiudere il match, ma Mager col lungo linea di rovescio matte in difficoltà Jannik. 30 pari. Ace! 40-30 e primo Match Point per Sinner. Gran prima esterna, vola via la risposta. Vince ed urla Sinner, bello l’abbraccio tra i due sulla rete. Applausi per Mager, ha giocato una splendida partita. Applausi per Sinner, che ha dovuto giocare ad un ottimo livello per sconfiggere Gianluca. Vola al terzo turno Jannik, il suo Roland Garros va avanti.

Marco Mazzoni

