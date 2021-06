Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Ancora una vittoria per Medvedev. Avanza A. Zverev . Ok Serena, Azarenka e Keys

Dopo aver faticato, e non poco, contro il connazionale Oscar Otte (ATP 150), Alexander Zverev (6) ha sconfitto Roman Saffiullin (182) con il punteggio di 7-6 (7/4) 6-3 7-6 (7/1). L’equilibrio della prima frazione è stato spezzato solamente nel tie-break, conquistato piuttosto facilmente dal teutonico. Il 24enne enne, parecchio falloso alla battuta, non si è poi più concesso distrazioni ed è riuscito ad addomesticare la reazione del russo e vincere il match.

Il cammino di Casper Ruud (16) continua senza intoppi, sconfitto 6-3 6-2 6-4 il polacco Kamil Majcharzak (126). Dopo le prime frazioni di marca norvegese, l’ultima (poi decisiva) si è conclusa a favore del 22enne dopo una serie di break e contro-break.

Il primo pomeriggio del torneo femminile ha premiato Madison Keys (WTA 24), che si è sbarazzata 6-1 7-5 della giovanissima Leylah Annie Fernandez (69), e Victoria Azarenka (16). La bielorussa ha però necessitato di parecchia pazienza, quasi due ore di contesa, prima di riuscire a sconfiggere la danese Clara Tauson (90) con il punteggio di 7-5 6-4.

Daniil Medvedev (ATP 2) ha trovato in rimonta l’accesso al terzo turno del Roland Garros. Ceduto il primo set a causa di un turno di battuta disastroso, il russo ha poi incanalato il match contro lo statunitense Tommy Paul (52) sui binari giusti, imponendosi infine con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 6-3.

Poche difficoltà anche per Stefanos Tsitsipas (5), che ha chiuso la pratica Pedro Martinez (103) in poco più di due ore di contesa per 6-3 6-4 6-3. Dopo una serie di break e contro-break nelle prime frazioni, il coriaceo iberico è poi apparso poco efficace alla battuta concedendo la vittoria al greco.

Avanza Serena Williams (WTA 8). La statunitense ha sconfitto Mihaela Buzarnescu (174) 6-3 5-7 6-1, non senza qualche evitabile rischio. Nella prima frazione ha strappato piuttosto facilmente la battuta alla rumena, ma poi ha mancato di concretezza facendosi scivolare dalle mani il 2o set concedendo due break all’avversaria. Nel terzo ha poi pigiato forte sull’acceleratore, chiudendo al primo match point.

Roland Garros – 2° Turno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Harmony Tan vs Marketa Vondrousova



Karen Khachanov vs Kei Nishikori



Serena Williams vs Mihaela Buzarnescu (non prima delle ore 16)



Tommy Paul vs Daniil Medvedev (non prima delle ore 21)



Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Alexander Zverev vs Roman Safiullin



Polona Hercog vs Caroline Garcia



Stefanos Tsitsipas vs Pedro Martinez



Aliaksandra Sasnovich vs Aryna Sabalenka



Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Daria Kasatkina vs Belinda Bencic



Henri Laaksonen vs Roberto Bautista agut



Victoria Azarenka vs Clara Tauson



Enzo Couacaud vs Pablo Carreno busta (non prima delle ore 17)



Court 14 – Ore: 11:00

Katerina Siniakova vs Veronika Kudermetova



Fabio Fognini vs Marton Fucsovics



Mackenzie Mcdonald vs Cristian Garin



Elena Rybakina vs Nao Hibino



Court 7 – Ore: 11:00

Tamara Zidansek vs Madison Brengle



Casper Ruud vs Kamil Majchrzak



Filip Krajinovic vs John Isner



Anastasia Pavlyuchenkova vs Ajla Tomljanovic



Laslo Djerevs Miomir Kecmanovic

Paula Badosa vs Danka Kovinic



Leylah Fernandez vs Madison Keys



Shelby Rogers / Petra Martic vs Vera Zvonareva / Timea Babos



Court 3 – Ore: 11:00

Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach vs Santiago Gonzalez / Marcelo Demoliner



Arina Rodionova / Lyudmyla Kichenok vs Raluca Olaru / Nadiia Kichenok



Diego Schwartzman / Federico Coria vs Lloyd Harris / Jonathan Erlich



Sabrina Santamaria / Kaitlyn Christian vs Sofia Kenin / Belinda Bencic



Court 4 – Ore: 11:00

Luke Saville / Max Purcell vs Albano Olivetti / Gregoire Barrere



Albert Ramos-vinolas / Ricardas Berankis vs Jo-Wilfried Tsonga / Dan Added



Tamara Zidansek / Arantxa Rus vs Rebecca Peterson / Cornelia Lister



David Pel / Julian Knowle vs Yoshihito Nishioka / Yen-Hsun Lu



Court 5 – Ore: 11:00

Kveta Peschke / Vivian Heisen vs Astra Sharma / Hayley Carter



Jan-Lennard Struff / Robin Haase vs John-Patrick Smith / Matthew Ebden



Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi vs Bernarda Pera / Magda Linette



Harmony Tan / Amandine Hesse vs Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova



Zhaoxuan Yang / Makoto Ninomiya vs Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova



Court 8 – Ore: 11:00

Jackson Withrow / Aljaz Bedene vs Emil Ruusuvuori / Dominik Koepfer



Nina Stojanovic / Jasmine Paolini vs Jessica Pegula / Asia Muhammad



Chloé Paquet / Clara Burel vs Renata Voracova / Miyu Kato



Shuai Zhang / Yifan Xu vs Alexandra Panova / Viktorija Golubic



Margot Yerolymos / Diane Parry vs Demi Schuurs / Nicole Melichar



Selena Janicijevic/ Aubane Droguetvs Iga Swiatek/ Bethanie Mattek-sands

Andrea Vavassori / Lorenzo Sonego vs Joran Vliegen / Sander Gille



Saisai Zheng / Ellen Perez vs Venus Williams / Coco Gauff



Divij Sharan / Federico Delbonis vs Matt Reid / Alex De minaur



Court 10 – Ore: 11:00

Adrian Mannarino / Quentin Halys vs Tim Puetz / Hugo Nys



Elise Mertens / Su-Wei Hsieh vs Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot



Ben Mclachlan / Raven Klaasen vs Lucas Pouille / Mathias Bourgue



Giuliana Olmos / Sharon Fichman vs Heather Watson / Anna Blinkova



Ankita Raina / Lauren Davis vs Laura Siegemund / Lucie Hradecka



Coco Vandeweghe/ Alicja Rosolskavs Yulia Putintseva/ Andreea Mitu

Alejandro Davidovich fokina vs Botic Van de zandschulp



Martina Trevisan / Aleksandra Krunic vs Kristyna Pliskova / Karolina Pliskova



Jordan Thompson / Alexei Popyrin vs Nikola Cacic / Tomislav Brkic



Court 12 – Ore: 11:00

Sorana Cirstea vs Martina Trevisan



Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert vs Jonny O’mara / Cameron Norrie



Reilly Opelka vs Jaume Munar



Thiago Monteiro vs Steve Johnson



Court 13 – Ore: 11:00

Federico Delbonis vs Pablo Andujar



Danielle Collins vs Anhelina Kalinina



Marcos Giron vs Guido Pella



Oceane Dodin / Salma Djoubri vs Anastasia Potapova / Amanda Anisimova