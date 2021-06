Roland Garros: Matteo Berrettini perde un set ma approda al secondo turno

Matteo Berrettini perde un set ma approda al secondo turno del Roland Garros.

L’azzurro, testa di serie n.9, ha sconfitto all’esordio il giapponese Taro Daniel classe 1993 e n.113 ATP con il punteggio di 60 64 46 64 dopo 2 ore e 22 minuti di partita.

Al secondo turno Matteo Berrettini sfiderà Federico Coria classe 1992 e n.94 ATP.

Matteo dopo aver vinto il primo set per 6 a 0 ed il secondo per 6 a 4 (il break decisivo sul 3 pari e senza concedere palle break all’avversario nei primi due set), perdeva a sorpresa la terza frazione per 6 a 4 con il passaggio a vuoto che arrivava sul 4 a 5 e con il nipponico che alla prima palla break a disposizione della partita piazzava il break e conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel quarto set però sul 2 pari, 30-15 e con Daniel alla battuta, l’azzurro metteva a segno tre punti consecutivi e portava a casa il break.

Berrettini poi concedeva soltanto un punto nei restanti tre turni di battuta e chiudeva la pratica per 6 a 4.