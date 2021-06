Novak Djokovic: “Sessione serale a porte chiuse non sarà divertente. Olimpiadi? Ho in programma di parteciparvi”

Novak Djokovic, numero uno del mondo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di primo turno del Roland Garros contro lo statunitense Tennys Sandgren, n.66 della classifica ATP e sempre sconfitto dal serbo nei tre precedenti. L’incontro, in programma alle ore 21 sul “Philippe-Chatrier“, si disputerà a porte chiuse a causa del coprifuoco: “Ho bei ricordi di partite giocate nelle sessioni serali di vari tornei dello Slam, ma purtroppo ho saputo che a Parigi non potrà esserci il pubblico. Non sapevo ci fosse il coprifuoco in Francia, giocare una partita in uno Slam senza spettatori sugli spalti non sarà divertente: spero di vincere in modo tale da garantirmi la possibilità di giocare davanti alla gente nel turno successivo“.

Rispetto alle condizioni differenti dall’ultimo Roland Garros, disputato nel 2020 in ottobre, Djokovic ha dichiarato: “L’anno scorso c’era molto freddo e non è stato facile giocare, in questa stagione per fortuna si torna alla normalità e a vivere Parigi nel modo in cui eravamo abituati a farlo in passato. Al Roland Garros ho sempre ottenuto buoni risultati, ma non so cosa aspettarmi da questa edizione: la vittoria di Belgrado mi ha dato molta fiducia, mi sento bene sia mentalmente che fisicamente. Devo ragionare passo dopo passo, spero di riuscire ad esprimere un livello di gioco sempre maggiore col passare dei turni“.

Sul capitolo Olimpiadi di Tokyo, il trentaquattrenne serbo ha commentato: “Ho in programma di partecipare alle Olimpiadi, da quello che so si dovrebbe giocare con una percentuale di pubblico attorno al 20%/30% della capacità degli impianti ma saranno ammessi solo cittadini giapponesi. Non so se cambieranno le regole, nel caso in cui si dovesse giocare a porte chiuse dovrei decidere se andare o meno ai Giochi“.