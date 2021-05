Roland Garros: Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto. La Bogdan vince in due set

Seconda sconfitta in due giorni per Elisabetta Cocciaretto nel primo turno del tabellone principale del Roland Garros.

La 20enne azzurra, n.113 WTA – battuta nel turno decisivo delle qualificazioni dalla cinese Xiyu Wang, è stata sconfitta all’esordio per 61 63, in appena 66 minuti di partita, dalla rumena Ana Bogdan, 28enne di Sinaia, n.102 del ranking.

Elisabetta nel primo set ha ceduto la battuta subito in avvio e poi di nuovo nel quinto gioco (4-1), in quello successivo non ha sfruttato le prime due palle-break concesse nel match dalla sua avversaria e poi ha perso ancora la battuta a zero consegnando il primo set alla Bogdan per 6 a 1.

Nella seconda frazione la Cocciaretto nel terzo gioco mancava una palla break e anche sul 2 pari.

Sul 3 a 4 l’azzurra, dal 40-15, cedeva il turno di battuta e poi nel game successivo la rumena dal 30 pari conquistava due punti consecutivi e anche la partita per 6 a 3.