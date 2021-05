Roland Garros: Tutti gli italiani in gara nel primo turno dello slam transalpino e le quote con gli scontri diretti di tutti gli incontri

Scheda del torneo con prize money e punteggio

1. round 60,000 € 10

2. round 84,000 € 45

3. round 126,000 € 90

round of 16 189,000 € 180

quarterfinal 283,500 € 360

semifinal 425,250 € 720

final 800,000 € 1200

winner 1,600,000 € 2000

Primo turno – Italiani

Salvatore Caruso vs James Duckworth

(21) Alex De minaur vs Stefano Travaglia

Yasutaka Uchiyama vs Marco Cecchinato

Lorenzo Musetti vs (13) David Goffin

(9) Matteo Berrettini vs Taro Daniel

Andreas Seppi vs (20) Felix Auger-aliassime

Lloyd Harris vs (26) Lorenzo Sonego

(18) Jannik Sinner vs Pierre-Hugues Herbert

Gianluca Mager vs John Millman

Kei Nishikori vs (Q) Alessandro Giannessi

(27) Fabio Fognini vs Gregoire Barrere

Primo turno Maschile

Ruusuvuori – McDonald 0-0 3.39 1.32

Pella – Galan 1-0 2.66 1.48

Marterer – Krajinovic 0-0 3.15 1.36

Van De Zandschulp – Hurkacz (19) 0-0 2.34 1.60

Vilella Martinez – Bautista-Agut (11) 0-0 5.48 1.15

Hanfmann – Laaksonen 0-1 1.70 2.16

Nishikori – Giannessi 0-0 1.18 4.88

Safiullin – Taberner 0-1 3.69 1.28

Zverev (6) – Otte 0-0 1.03 13.75

Alcaraz – Zapata Miralles 1-1 1.26 3.90

Brooksby – Karatsev (24) 0-0 4.58 1.20

Norrie – Fratangelo 0-0 1.29 3.61

Istomin – Federer (8) 0-7 6.85 1.10

Berrettini (9) – Daniel 1-1 1.07 8.84

Bublik – Medvedev (2) 0-2 2.61 1.50

Paul – O’Connell 0-1 1.31 3.45

Munar – Thompson 0-0 1.08 8.45

Opelka (32) – Martin 0-0 1.40 2.94

Londero – Garin (22) 3-5 12.64 1.03

Dimitrov (16) – Giron 0-0 1.23 4.16

Gombos – Carreno-Busta (12) 1-2 5.67 1.14

Gerasimov – Couacaud 0-1 2.11 1.74

Johnson – Tiafoe 1-0 4.58 1.20

Raonic (17) – Monteiro 0-0 1.70 2.15

Querrey – Isner (31) 5-3 4.31 1.22

Korda – Martinez 1-0 1.59 2.38

Tsitsipas (5) – Chardy 3-2 1.02 16.35

Andujar – Thiem (4) 1-3 6.44 1.11

Albot – Delbonis 1-0 5.51 1.15

Fucsovics – Simon 0-1 1.14 5.74

Fognini (27) – Barrere 0-0 1.25 3.94

Davidovich Fokina – Kukushkin 0-0 1.02 16.54

Majchrzak – Cazaux 0-0 1.51 2.58

Ruud (15) – Paire 2-0 1.04 12.48

Khachanov (23) – Vesely 1-0 1.27 3.82

Kecmanovic – Evans (25) 0-0 2.45 1.55

Moutet – Djere 0-0 2.19 1.69

Struff – Rublev (7) 2-4 7.60 1.09

Bagnis – Bonzi 0-0 1.62 2.29

Basilashvili (28) – Lajovic 4-1 1.77 2.06

Kohlschreiber – Verdasco 6-4 1.57 2.41

Mannarino – Bedene 2-1 3.48 1.31

Schwartzman (10) – Lu 0-1 1.01 21.35

Ramos-Vinolas – Monfils (14) 2-4 1.55 2.46

Ymer – Carballes Baena 2-2 2.44 1.56

Mager – Millman 0-0 1.65 2.25

Sinner (18) – Herbert 1-0 1.17 5.08

Harris – Sonego (26) 0-0 5.06 1.17

Gaston – Gasquet 0-0 2.31 1.62

Nadal (3) – Popyrin 1-0 1.01 21.63

Cilic – Rinderknech 0-0 1.55 2.46

Bourgue – Koepfer 0-0 3.75 1.27

Fritz (30) – Sousa 0-0 1.13 6.04

Seppi – Auger Aliassime (20) 0-0 11.11 1.05

Anderson – Kwon 0-0 1.39 3.00

Coria – Lopez 0-0 1.65 2.24

Musetti – Goffin (13) 0-0 1.69 2.18

Tsonga – Nishioka 0-0 4.20 1.23

Uchiyama – Cecchinato 0-0 14.27 1.03

De Minaur (21) – Travaglia 1-0 1.60 2.33

Berankis – Humbert (29) 0-0 3.21 1.35

Caruso – Duckworth 1-0 1.22 4.27

Pouille – Cuevas 1-0 3.20 1.35

Djokovic (1) – Sandgren 3-0 1.01 22.43

Primo turno – Italiane

Jasmine Paolini vs Stefanie Voegele

Camila Giorgi vs (22) Petra Martic

Alison Van uytvanck vs Martina Trevisan

(LL) Elisabetta Cocciaretto vs Ana Bogdan

Primo turno Femminile

Cocciaretto – Bogdan 0-0 2.37 1.58

Brengle – Osorio Serrano 0-0 4.12 1.23

Konjuh – Sabalenka (3) 0-0 5.82 1.13

Tauson – Gorgodze 1-0 1.31 3.47

Minnen – Kvitova (11) 0-2 11.03 1.05

Vesnina – Govortsova 1-1 2.10 1.74

Kalinina – Kerber (26) 0-0 2.28 1.63

Collins – Wang 0-0 1.85 1.96

Schmiedlova – Mladenovic 1-1 1.54 2.48

Arruabarrena-Vecino – Gracheva 0-0 1.78 2.05

Sanders – Mertens (14) 0-0 5.10 1.16

Paolini – Voegele 1-0 1.49 2.64

Sakkari (17) – Zavatska 0-0 1.12 6.32

Baptiste – Blinkova 0-0 1.64 2.26

Lepchenko – Zhang 1-4 1.62 2.29

Liang – Ferro 0-0 5.68 1.14

Gauff (24) – Krunic 0-0 1.10 6.72

Bara – Sharma 0-0 1.67 2.20

Badosa (33) – Davis 1-0 1.13 5.76

Tig – Osaka (2) 0-1 5.72 1.13

Burel – Kovinic 0-0 1.79 2.03

Kanepi – Vondrousova (20) 0-0 2.03 1.79

Cornet – Tan 1-2 1.64 2.27

Siegemund – Garcia 0-0 1.92 1.89

Bertens (16) – Hercog 1-2 1.86 1.94

Podoroska – Bencic (10) 0-0 1.75 2.08

Kasatkina – Doi 1-0 1.17 5.07

Van Uytvanck – Trevisan 0-0 1.61 2.31

Konta (19) – Cirstea 2-1 2.43 1.56

Anisimova – Kudermetova (29) 0-0 2.03 1.79

Bouzkova – Siniakova 0-0 2.77 1.44

Andreescu (6) – Zidansek 0-0 1.58 2.39

Parry – Sasnovich 0-0 3.28 1.34

Kozlova – Tomljanovic 0-1 2.80 1.43

Pavlyuchenkova (31) – McHale 5-3 1.24 4.03

Dodin – Keys (23) 0-1 3.44 1.31

Fernandez – Potapova 1-0 1.74 2.10

Azarenka (15) – Kuznetsova 6-4 1.28 3.66

Hibino – Stojanovic 1-0 2.59 1.50

Rybakina (21) – Jacquemot 0-0 1.11 6.47

Rus – Buzarnescu 0-2 1.37 3.09

Williams (7) – Begu 1-0 1.29 3.61

Juvan – Swiatek (8) 0-1 12.38 1.04

Peterson – Rogers 0-1 2.91 1.41

Kontaveit (30) – Golubic 4-0 1.41 2.88

Giorgi – Martic (22) 0-0 3.37 1.32

Zheng – Sorribes Tormo 0-0 4.48 1.20

Muguruza (12) – Kostyuk 0-0 1.23 4.11

Watson – Diyas 2-1 2.65 1.48

Zhu – Pegula (28) 0-1 12.20 1.04

Martincova – Jorovic 2-1 1.43 2.83

Kenin (4) – Ostapenko 0-1 2.36 1.59

Babel – Svitolina (5) 0-0 18.49 1.01

Li – Gasparyan 0-0 1.46 2.73

Krejcikova – Pliskova 0-0 1.11 6.49

Alexandrova (32) – Williams 0-0 1.13 5.77

Petkovic – Muchova (18) 0-1 5.60 1.14

Suarez-Navarro – Stephens 0-3 7.20 1.10

Pliskova (9) – Vekic 3-1 1.19 4.65

Sevastova – Brady (13) 0-0 2.03 1.79

Wang – Hsieh 3-4 1.25 3.92

Putintseva – Jabeur (25) 0-1 2.38 1.58

Linette – Paquet 1-0 1.16 5.21

Barty (1) – Pera 0-0 1.11 6.59