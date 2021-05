Da Parma: Sarà Sebastian Korda ad affrontare Marco Cecchinato “Con questo pubblico sarà come giocare in trasferta”

Sarà Sebastian Korda l’avversario di Marco Cecchinato nella finale dell’Emilia-Romagna Open Mutti Cup, ATP 250 di Parma targato MEF Tennis Events. Il ventenne di Bradenton ha vinto il derby statunitense di semifinale contro Tommy Paul con lo score di 6-3 6-3: “Sapevo quanto sarebbe stato complicato affrontare un connazionale, ma sono partito forte e sono stato in controllo del match sino alla fine. La finale? Con questo pubblico sarà come giocare in trasferta. Comprensibilmente faranno il tifo per Cecchinato, sarà dura”.

Il programma della giornata conclusiva – Sabato 29 maggio la giornata conclusiva del torneo: alle 11 la conferenza stampa di chiusura al Tennis Club President (in diretta sulla pagina Facebook di MEF Tennis Events), alle 12.30 la finale di doppio che vedrà Simone Bolelli e Maximo Gonzalez opposti ad Oliver Marach ed Aisam-Ul-Haq Qureshi, alle 15.15 la finale di singolare tra Marco Cecchinato e Sebastian Korda.

Il risultato della seconda semifinale di venerdì 28 maggio

Sebastian Korda b. Tommy Paul 6-3 6-3