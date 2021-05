Roland Garros – Qualificazioni: Il programma di Venerdì 28 Maggio 2021

Court 14 – Ore: 10:30

Daniel Elahi Galan vs Kimmer Coppejans

Lara Arruabarrena vs Carol Zhao

Evan Furness vs Jenson Brooksby

Court 7 – Ore: 10:30

Julia Grabher vs Hailey Baptiste

Mackenzie Mcdonald vs Marco Trungelliti

Kurumi Nara vs Stefanie Voegele

Court 6 – Ore: 10:30

Mario Vilella martinez vs Peter Gojowczyk

Irina Bara vs Magdalena Frech

Henri Laaksonen vs Juan Manuel Cerundolo

Court 11 – Ore: 10:30

Elisabetta Cocciaretto vs Xiyu Wang

Francisco Cerundolo vs Alessandro Giannessi

Anastasia Gasanova vs Katarina Zavatska

Court 12 – Ore: 10:30

Denis Istomin vs Tobias Kamke

Susan Bandecchi vs Storm Sanders

Court 13 – Ore: 10:30

Ana Konjuh vs Rebecca Sramkova

Carlos Alcaraz vs Alejandro Tabilo