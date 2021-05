ATP Parma: Tiafoe dà forfait. Cambia l’avversario di Marco Cecchinato

L’americano Tiafoe ha dato forfait questa mattina per il torneo ATP 250 di Parma.

Marco Cecchinato, che avrebbe dovuto affrontare all’esordio proprio il giocatore Usa, affronterà ora un qualificato o lucky loser.

Md

(1) Sonego, Lorenzo vs Bye

(WC) Seppi, Andreas vs Korda, Sebastian

Mager, Gianluca vs Musetti, Lorenzo

Querrey, Sam vs (8) Nishioka, Yoshihito

(4) Struff, Jan-Lennard vs Bye

(WC) Cobolli, Flavio vs Giron, Marcos

Johnson, Steve vs Vesely, Jiri

Travaglia, Stefano vs (6) Paul, Tommy

(7) Bedene, Aljaz vs Caruso, Salvatore

(WC) Cecchinato, Marco vs Qualifier

Ruusuvuori, Emil vs Qualifier

Bye vs (3) Ramos-Vinolas, Albert

(5) Gasquet, Richard vs Qualifier

Simon, Gilles vs Qualifier

Munar, Jaume vs Qualifier

Bye vs (2) Paire, Benoit