ATP 250 Parma: Il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurri al via

ATP 250 Parma – Terra rossa – Tabellone di Quali

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Pedro Martinez vs [WC] Francesco Passaro

2. [2] James Duckworth vs [WC] Raul Brancaccio

3. Teymuraz Gabashvili vs [6] Philipp Kohlschreiber

Grand Stand – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ulises Blanch vs [5] Benjamin Bonzi

2. [4] Mikael Ymer vs Facundo Mena

3. Evgeny Karlovskiy vs [8] Matteo Viola

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Norbert Gombos vs Max Purcell

2. Pavel Kotov vs [7] Daniel Altmaier