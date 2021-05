ATP Lione e Ginevra: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. In campo tre azzurri (LIVE)

ATP 250 Geneva (Svizzera) – 2° Turno – Quarti di Finale , terra battuta

CENTER COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Marco Cecchinato vs [2] Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

2. Pablo Andujar vs [WC] Dominic Stephan Stricker (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Casper Ruud vs Dominik Koepfer



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Arthur Cazaux OR [Q] Pablo Cuevas vs [4/WC] Grigor Dimitrov (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Fabio Fognini OR Laslo Djere vs [Q] Marco Cecchinato OR [2] Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Arthur Cazaux vs [Q] Pablo Cuevas



ATP ATP Geneva Cazaux A. Cazaux A. 0 2 3 Cuevas P. • Cuevas P. 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Cuevas P. 3-4 Cazaux A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Cuevas P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Cazaux A. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Cuevas P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Cazaux A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Cuevas P. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Cazaux A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Cuevas P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Cazaux A. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Cuevas P. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Cazaux A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Cuevas P. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Cazaux A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Cuevas P. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Cazaux A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs [2] John Peers / Michael Venus (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Raven Klaasen / Ben McLachlan vs Marin Cilic / Andrey Golubev



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Marc-Andrea Huesler / Dominic Stephan Stricker vs Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop OR [2] John Peers / Michael Venus



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Fabio Fognini vs Laslo Djere



ATP ATP Geneva Fognini F. Fognini F. 0 3 7 0 Djere L. • Djere L. 30 6 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Djere L. 15-0 30-0 0-2 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Djere L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 Djere L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Djere L. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Djere L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Djere L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Fognini F. 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Djere L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Fognini F. 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Fognini F. 15-0 30-0 1-2 → 2-2 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Djere L. 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs Simone Bolelli / Maximo Gonzalez



Il match deve ancora iniziare

4. Pablo Cuevas / Guido Pella vs [4] Rohan Bopanna / Franko Skugor



Il match deve ancora iniziare

5. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow OR Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Pablo Cuevas / Guido Pella OR [4] Rohan Bopanna / Franko Skugor



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Lione (Francia) – 2° Turno, terra battuta

Court Central – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [5] Gael Monfils vs Yoshihito Nishioka



ATP ATP Lyon Monfils G. • Monfils G. 30 6 2 Nishioka Y. Nishioka Y. 15 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Monfils G. 15-0 15-15 30-15 2-5 Nishioka Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Nishioka Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Monfils G. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Nishioka Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Monfils G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nishioka Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Monfils G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Nishioka Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Monfils G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Nishioka Y. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Monfils G. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Nishioka Y. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Monfils G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Nishioka Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Nishioka Y. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [3] Diego Schwartzman vs Richard Gasquet



Il match deve ancora iniziare

3. Tommy Paul vs [2/WC] Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

4. [1/WC] Dominic Thiem vs Cameron Norrie



Il match deve ancora iniziare

5. [LL] Arthur Rinderknech vs [6] Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Matthew Ebden / John-Patrick Smith vs [2] Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Artem Sitak / Joao Sousa



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Aleksandr Nedovyesov / Andrea Vavassori vs Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez



Il match deve ancora iniziare

2. Lorenzo Musetti / Tommy Paul vs [4] Hugo Nys / Tim Puetz (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare