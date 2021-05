WTA Parma e Belgrado: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Sara Errani ai quarti di finale. Fuori la Di Giuseppe e Camila Giorgi

Sara Errani conquista i quarti di finale del torneo WTA 250 di Parma.

La 34enne romagnola, n.108 del ranking e in gara con una wild card, ha superato la spagnola Sara Sorribes Tormo, n.50 WTA, ritiratasi a metà del terzo set sul punteggio di 46 75 2-2, dopo quasi tre ore di lotta, per un problema alla coscia sinistra.

Giovedì nei quarti Sara dovrà vedersela con la statunitense Sloane Stephens, n.65 del ranking.

Disco rosso invece per Martina Di Giuseppe: la 30enne romana, n.218 WTA, promossa dalle qualificazioni, è stata sconfitta per 64 64, in un’ora e quaranta minuti, dalla cinese Qiang Wang, n.48 WTA e sesta favorita del seeding. Punteggio forse un po’ troppo severo per l’azzurra che nel primo set ha recuperato dall’1-5 al 4-5 mentre nella seconda frazione, in vantaggio 4-1, ha subìto un parziale di cinque giochi consecutivi dopo aver fallito due opportunità per il cinque pari.

Niente da fare per Camila Giorgi, 29enne di Macerata, n.83 del ranking, sconfitta dalla statunitense Cori Gauff, n.30 del ranking e terza testa di serie, semifinalista la scorsa settimana agli Internazionali BNL d’Italia in due set.

WTA 250 Parma (Italia) – 2° Turno – terra battuta

11:00 Friedsam A-L. (Ger) – Garcia C. (Fra)

11:00 Wang Q. – Di Giuseppe M.



12:30 Sorribes Tormo S. – Errani S.



14:00 Samsonova L. (Rus) – Martic P. (Cro)



17:00 Gauff C. – Giorgi C.



12:30 Silva E./Zimmermann K. – Jurak D./Klepac A.



14:00 Guarachi A./Krawczyk D. – Golubic V./Panova A.



WTA 250 Belgrade (Serbia) – 2° Turno – terra battuta

12:00 Konjuh A. (Cro) – Putintseva Y. (Kaz)

13:30 Bucsa C. (Esp) – Sasnovich A. (Blr)



13:30 Tomljanovic A. (Aus) – Peterson R. (Swe)



15:00 Rakhimova K. (Rus) – Osorio Serrano M. C. (Col)



19:00 Jani R-L. (Hun) – Kalinskaya A. (Rus)



20:30 Tomova V. (Bul) – Fernandez L. A. (Can)



12:00 Marozava L./Mitu A. – Krunic A./Stojanovic N.



14:00 Dzalamidze N./Khromacheva I. – Babos T./Zvonareva V.



15:00 Xu Y-F./Zhang S. – Kato M./Voracova R. -:-



16:30 Minnen G./Van Uytvanck A. – Jakupovic D./Sizikova Y.



