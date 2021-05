ATP Lione e Ginevra: Il programma completo di Mercoledì 19 Maggio

ATP 250 Lione

Court Central – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Lorenzo Musetti vs Sebastian Korda

2. Aslan Karatsev vs [6] Jannik Sinner

3. Aljaz Bedene vs [4] David Goffin

4. [3] Diego Schwartzman vs Richard Gasquet

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Artem Sitak / Joao Sousa vs [PR] Marc Lopez / Fabrice Martin

2. [LL] Arthur Rinderknech vs [Q] Mikael Ymer

3. [Q] Kamil Majchrzak vs [8] Karen Khachanov (non prima ore: 14:00)

Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Matthew Ebden / John-Patrick Smith vs [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas

2. Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez vs [WC] Gregoire Barrere / Albano Olivetti

3. Lorenzo Musetti / Tommy Paul vs Andre Goransson / Andrei Vasilevski

ATP 250 Ginevra

CENTER COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Casper Ruud vs Tennys Sandgren

2. [WC] Dominic Stephan Stricker vs Marton Fucsovics

3. [Q] Ilya Ivashka vs [4/WC] Grigor Dimitrov

4. [Q] Marco Cecchinato vs [2] Denis Shapovalov (non prima ore: 18:00)

5. [3] Raven Klaasen / Ben McLachlan vs Marin Cilic / Andrey Golubev OR [WC] Arthur Cazaux / Hanwen Li

COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Feliciano Lopez vs Dominik Koepfer

2. [WC] Arthur Cazaux vs [Q] Pablo Cuevas

3. Pablo Cuevas / Guido Pella vs [4] Rohan Bopanna / Franko Skugor

COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs Tomislav Brkic / Nikola Cacic

2. [6] Fabio Fognini vs Laslo Djere

3. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar