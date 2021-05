Challenger Oeiras 3: Il tabellone principale e di Qualificazione. Jiri Vesely testa di serie n.1 del Md

Challenger Oeiras 3 – Tabellone Principale – Terra

(1) Vesely, Jiri vs Qualifier

Ofner, Sebastian vs Dellien, Hugo

Rola, Blaz vs Daniel, Taro

Mayer, Leonardo vs (6) Londero, Juan Ignacio

(3) Coria, Federico vs Qualifier

Cressy, Maxime vs (WC) Elias, Gastao

Alcaraz, Carlos vs Uchiyama, Yasutaka

Nakashima, Brandon vs (5) Hanfmann, Yannick

(7) Bagnis, Facundo vs Taberner, Carlos

Jung, Jason vs (Alt) Ferreira Silva, Frederico

(WC) Borges, Nuno vs Zapata Miralles, Bernabe

(WC) Domingues, Joao vs (4) Martinez, Pedro

(8) Sousa, Pedro vs Dzumhur, Damir

Kudla, Denis vs Van de Zandschulp, Botic

Gaston, Hugo vs Qualifier

Qualifier vs (2) Johnson, Steve

Challenger Oeiras 3 – Tabellone Quali – Terra

(1) Gomez, Emiliovs Vatutin, Alexey(Alt) Oliveira, Goncalovs (5) Janvier, Maxime

(2) Gulbis, Ernests vs (Alt) Gimeno-Traver, Daniel

(WC) Cacao, Tiago vs (7) Bergs, Zizou

(3) Torpegaard, Mikael vs (WC) Faria, Luis

(WC) Cabral, Francisco vs (6) Molcan, Alex

(4) Schnur, Brayden vs Moraing, Mats

Quiroz, Roberto vs (8) Grenier, Hugo

Court Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Mikael Torpegaard vs [WC] Luis Faria

2. [Alt] Goncalo Oliveira vs [5] Maxime Janvier

3. [WC] Tiago Cacao vs [7] Zizou Bergs (non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Emilio Gomez vs Alexey Vatutin

2. [2] Ernests Gulbis vs [Alt] Daniel Gimeno-Traver

3. [WC] Francisco Cabral vs [6] Alex Molcan (non prima ore: 16:00)

Court 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Brayden Schnur vs Mats Moraing

2. Roberto Quiroz vs [8] Hugo Grenier (non prima ore: 16:00)