Internazionali d’Italia: Berrettini, con Tsitsipas colpaccio possibile. Poche chance per Sonego

La finale di Madrid ha mostrato ancora una volta come Matteo Berrettini sia in grado di giocarsela quasi con tutti nel circuito. La sfida odierna con Stefanos Tsitsipas, negli ottavi degli Intenrnazionali BNL d’Italia, vede il tennista di casa sulla carta sfavorito ma con la possibilità di creare qualche problema al greco, attuale numero 5 del ranking ATP. Gli analisti di 888sport.it vedono il successo di Tsitsipas a 1,48, mentre la quota di Berrettini si attesta sul 2,85. La vittoria in due set del greco, riferisce Agipronews, è offerta a 2,18, mentre quella in tre set si gioca a 3,80. Match molto più in salita per Lorenzo Sonego.

L’altro italiano ancora in tabellone vede lontano il successo con Dominic Thiem. L’austriaco ai quarti è visto a 1,28, mentre la vittoria del torinese paga 3,70. Anche in questo caso la vittoria in due set del favorito è il risultato più indicato, e si gioca a 1.82, mentre il 2-1 Thiem è visto a 3,95.