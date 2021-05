Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: Il programma completo degli Ottavi di Finale. In campo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Novak Djokovic vs [Q] Alejandro Davidovich Fokina

2. [1] Ashleigh Barty vs Veronika Kudermetova

3. [13] Denis Shapovalov vs [2] Rafael Nadal

4. [12] Garbiñe Muguruza vs [5] Elina Svitolina (non prima ore: 6.00PM)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Reilly Opelka vs Aslan Karatsev

2. [9] Matteo Berrettini vs [5] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 12:00)

3. [9] Karolina Pliskova vs [Q] Vera Zvonareva

4. Jelena Ostapenko vs Angelique Kerber

5. [4] Dominic Thiem vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 19:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Cori Gauff vs [7] Aryna Sabalenka

2. Barbora Krejcikova vs [15] Iga Swiatek

3. Felix Auger-Aliassime vs [Q] Federico Delbonis

4. [6] Alexander Zverev vs Kei Nishikori

5. [10] Roberto Bautista Agut vs [7] Andrey Rublev

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ekaterina Alexandrova vs Jessica Pegula

2. Nadia Podoroska vs Petra Martic

3. Hayley Carter / Luisa Stefani vs [2] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (non prima ore: TBA NB 1.00PM)

4. Cori Gauff / Veronika Kudermetova vs [8] Gabriela Dabrowski / Asia Muhammad (non prima ore: TBA NB 1.00PM)

5. [ND] Elena Vesnina / Vera Zvonareva vs [3] Nicole Melichar / Demi Schuurs (non prima ore: TBA NB 2.00PM)

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs [ALT] Sharon Fichman / Giuliana Olmos

2. [WC] Fabio Fognini / Lorenzo Musetti vs [Alt] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop

3. Marcelo Demoliner / Daniil Medvedev vs Adrian Mannarino / Benoit Paire

4. [8] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs Max Purcell / Luke Saville OR [Alt] Liam Broady / Andy Murray

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [7] Wesley Koolhof / Jean-Julien Rojer

2. Marcus Daniell / Philipp Oswald vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic

3. John Peers / Michael Venus vs [3] Ivan Dodig / Filip Polasek

4. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Lukasz Kubot / Franko Skugor

5. Raven Klaasen / Ben McLachlan vs Sander Gille / Joran Vliegen OR [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury