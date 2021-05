Roland Garros: Arriva il pubblico con il certificato. Ci saranno 118 mila spettatori rispetto ai 15 mila dello scorso anno

Il Roland Garros edizione 2021 potrà accogliere un massimo di 5’388 spettatori al giorno fino all’8 giugno compreso, poi si potrà arrivare a 13’146 a partire dal 9 grazie al piano del Governo francese di aumentare il tetto delle presenze consentite al 65% della capienza.

Chi vorrà assitere agli incontri dovrà però presentare un certificato che attesti la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla malattia, oppure un test negativo non più vecchio di 48 ore.

Per la finale, 5.000 persone saranno ammesse sul Court Phillipe Chatrier e altre 5.000 sul Suzanne Lenglen, dove potranno guardare la partita in questione su schermi giganti. In tutto, saranno venduti 118.611 biglietti, rispetto ai soli 15.000 dell’anno scorso.

Per quanto riguarda i protocolli, ci sarà una bolla per i giocatori e le squadre tecniche, e l’alloggio sarà in alberghi ufficiali, senza eccezioni. I tennisti saranno sottoposti a un test PCR all’arrivo e poi ogni quattro giorni, con una garanzia assoluta che se ci sarà un positivo, l’atleta verrà automaticamente eliminato dal torneo e messo in quarantena. D’altra parte, i giocatori già vaccinati non dovranno essere testati ogni quattro giorni.