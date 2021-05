Challenger Zagabria e Heilbronn: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Alessandro Giannessi (LIVE)

CHALLENGER Heilbronn (Germania) – 2° Turno, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30)

1. Oscar Otte vs Bernabe Zapata Miralles



CH CH Heilbronn Otte O. Otte O. 2 1 Zapata Miralles B. Zapata Miralles B. 6 6 Vincitore: Zapata Miralles B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Otte O. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Otte O. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Zapata Miralles B. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Otte O. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Otte O. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Zapata Miralles B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Otte O. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Zapata Miralles B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Otte O. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Otte O. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [7] Philipp Kohlschreiber vs Brandon Nakashima (non prima ore: 11:30)



CH CH Heilbronn Kohlschreiber P. • Kohlschreiber P. 0 3 0 Nakashima B. Nakashima B. 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Kohlschreiber P. 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nakashima B. 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Kohlschreiber P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Nakashima B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Kohlschreiber P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Nakashima B. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Kohlschreiber P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Nakashima B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Kohlschreiber P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Nakashima B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [LL] Joao Menezes vs [2/WC] Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

4. Marc Polmans / Artem Sitak vs [WC] Andre Begemann / Dustin Brown



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Tuna Altuna / Altug Celikbilek vs Denis Kudla / Mackenzie McDonald



CH CH Heilbronn Altuna T. / Celikbilek A. Altuna T. / Celikbilek A. 0 4 0 Kudla D. / Mcdonald M. Kudla D. / Mcdonald M. 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30)

1. [3] Dennis Novak vs [WC] Yannick Maden



CH CH Heilbronn Novak D. Novak D. 6 2 7 Maden Y. Maden Y. 2 6 5 Vincitore: Novak D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Novak D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Maden Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Novak D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Maden Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Novak D. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Maden Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Novak D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Maden Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Novak D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Maden Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Novak D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Maden Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Novak D. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Maden Y. 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Novak D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Maden Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Novak D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Maden Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Novak D. 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

2. [LL] Tomas Martin Etcheverry vs [5] Taro Daniel (non prima ore: 11:00)



CH CH Heilbronn Etcheverry T. Etcheverry T. 0 1 Daniel T. • Daniel T. 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Daniel T. 1-2 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Etcheverry T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Daniel Masur / Denys Molchanov vs Andre Goransson / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Dennis Novak OR [WC] Yannick Maden vs [Q] Mats Moraing (non prima ore: 14:00)

5. Lloyd Glasspool / Matt Reid vs Luis David Martinez / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30)

1. Antoine Hoang vs Sumit Nagal



CH CH Heilbronn Hoang A. Hoang A. 6 1 4 Nagal S. Nagal S. 1 6 6 Vincitore: Nagal S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Hoang A. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Nagal S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Hoang A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Nagal S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Hoang A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Nagal S. 0-15 15-15 40-15 1-3 → 1-4 Hoang A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Nagal S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Hoang A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Nagal S. 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Hoang A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Nagal S. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Hoang A. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Nagal S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Hoang A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Nagal S. 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Hoang A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Hoang A. 5-1 → 6-1 Hoang A. 4-1 → 5-1 Hoang A. 1-0 Nagal S. 15-0 15-15 15-30 0-0 → 1-0

2. [8] Mackenzie McDonald vs [Alt] Kimmer Coppejans (non prima ore: 11:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Alessandro Giannessi vs [4] Daniel Elahi Galan



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Rafael Matos / Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov



CH CH Heilbronn Matos R. / Meligeni Rodrigues Alves F. Matos R. / Meligeni Rodrigues Alves F. 0 6 2 Sabanov I. / Sabanov M. • Sabanov I. / Sabanov M. 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sabanov I. / Sabanov M. 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

5. Taro Daniel / Bernabe Zapata Miralles vs [2] Sander Arends / Divij Sharan



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Zagabria (Croazia) – 2° Turno, terra battuta

CH CH Zagreb Babic Z. / Fallert F. Babic Z. / Fallert F. 7 4 8 King E. / Reese H. King E. / Reese H. 6 6 10 Vincitore: King E. / Reese H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Babic Z. / Fallert F. 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Babic Z. / Fallert F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 King E. / Reese H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Babic Z. / Fallert F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 King E. / Reese H. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Babic Z. / Fallert F. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 King E. / Reese H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Babic Z. / Fallert F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 King E. / Reese H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Babic Z. / Fallert F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 King E. / Reese H. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 King E. / Reese H. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Babic Z. / Fallert F. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 King E. / Reese H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Babic Z. / Fallert F. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 King E. / Reese H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Babic Z. / Fallert F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 King E. / Reese H. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4

1. [WC] Zvonimir Babic/ Fabian Fallertvs [3] Evan King/ Hunter Reese

2. [1] Federico Coria vs Juan Manuel Cerundolo



CH CH Zagreb Coria F. • Coria F. 15 3 Cerundolo J. Cerundolo J. 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Coria F. 0-15 15-15 15-30 3-2 Cerundolo J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Coria F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Cerundolo J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Coria F. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Cerundolo J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [8] Thiago Seyboth Wild vs [WC] Borna Gojo (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Damir Dzumhur vs [Q] Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

CH CH Zagreb Walkow S. / Zielinski J. Walkow S. / Zielinski J. 6 6 Golubev D. / Tyurnev E. Golubev D. / Tyurnev E. 0 2 Vincitore: Walkow S. / Zielinski J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Golubev D. / Tyurnev E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Golubev D. / Tyurnev E. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Golubev D. / Tyurnev E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Golubev D. / Tyurnev E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Golubev D. / Tyurnev E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-0 → 5-0 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0

1. Szymon Walkow/ Jan Zielinskivs [WC] Daniil Golubev/ Evgenii Tiurnev

2. Blaz Rola vs Juan Pablo Varillas



CH CH Zagreb Rola B. Rola B. 15 4 2 Varillas J. • Varillas J. 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Varillas J. 0-15 2-5 Rola B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Varillas J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Rola B. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Varillas J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Rola B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Varillas J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Rola B. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Varillas J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Rola B. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Varillas J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Rola B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Varillas J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Rola B. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Varillas J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Rola B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Varillas J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Rola B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Nikola Milojevic vs Leonardo Mayer (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Kacper Zuk vs [2] Pedro Martinez



Il match deve ancora iniziare

CH CH Zagreb Van De Zandschulp B. • Van De Zandschulp B. 30 6 2 4 Tabilo A. Tabilo A. 15 1 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 30-15 4-1 Tabilo A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Tabilo A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Tabilo A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Van De Zandschulp B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Tabilo A. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Van De Zandschulp B. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Tabilo A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Van De Zandschulp B. 15-15 30-30 30-40 40-30 0-3 → 1-3 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Tabilo A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Tabilo A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Van De Zandschulp B. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Tabilo A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Tabilo A. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Botic Van de Zandschulpvs Alejandro Tabilo

2. [Q] Marcelo Tomas Barrios Vera vs [3] Andrej Martin (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Juan Manuel Cerundolo / Renzo Olivo vs Jason Jung / Go Soeda



Il match deve ancora iniziare