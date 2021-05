Serie B1 Maschile 2021, si parte domenica 16 maggio. Presenti Darderi, Kuhn e Garcia Lopez

Nella giornata di domenica 16 maggio scatterà il campionato di Serie B1 Maschile 2021, al quale partecipano quarantadue squadre divise in sei gironi da sette formazioni ciascuno. Le prime classificate di ogni girone si giocheranno la promozione in A2 attraverso un Playoff (andata e ritorno) contro la vincente dello spareggio tra la seconda e la terza classificata di ogni raggruppamento. Le quarte classificate restano in B1, quinta e sesta disputano i Playout mentre l’ultima squadra di ogni girone retrocede direttamente in Serie B2.

Sono diverse le formazioni che hanno deciso di chiamare a raccolta giocatori di un certo spessore per provare il salto di categoria: uno dei team più forti, almeno sulla carta, sembrerebbe essere quello del TC Padova viste le presenze dello spagnolo Nicola Kuhn e degli argentini Tomas Martin Etcheverry, Federico Coria e Thiago Agustin Tirante. Da segnalare la partecipazione di una delle giovani promesse del tennis azzurro, Luciano Darderi, che difenderà i colori dell’ATA Battisti Trentino nel Girone 1; non passano inosservate, inoltre, le figure di Guillermo Garcia Lopez, Thiemo De Bakker e Jurij Rodionov.

SERIE B1 MASCHILE

GIRONE 1: CT Arezzo, TC 2002, Società Canottieri Casale, Play Pisana, Milago TC, ATA Battisti Trentino, TC Ca’ del Moro

GIRONE 2: Sport Club Nuova Casale, CT Maglie, CT Ragusa, Circolo del Castellazzo, CT Lanciano, TC Open SSD, Forum SC

GIRONE 3: Team Avino, Tennis Club Pavia, Tennis Club Trani, TC Schio, CT Giotto, Verde Lauro Fiorito, NTC Margine Rosso

GIRONE 4: CT Scaligero, Circolo Tennis Albinea, SC Montecatini, CT Gaeta, TC Finale, Torres “è ambiente”, Tennis Club Napoli

GIRONE 5: Circolo della Stampa Sporting, TC Alghero, Antico Tiro a Volo, TC Poggibonsi, TC Padova, CT Maggioni, TC Ambrosiano

GIRONE 6: TC Cagliari, Circolo Tennis Vicenza, CT Reggio, CT San Giorgio Del Sannio, CT Brindisi, Colle degli Dei ASD, TC Livorno

I MIGLIORI GIOCATORI DELLA SERIE B1

TC Padova: Nicola Kuhn, Tomas Martin Etcheverry, Federico Coria, Thiago Agustin Tirante

ATA Battisti Trentino: Luciano Darderi, Julian Lenz, Laurynas Grigelis

Team Avino: Guillermo Garcia Lopez

CT Gaeta: Roberto Ortega-Olmedo

TC Alghero: Andrej Martin, Wojciech Marek

Circolo Tennis Vicenza: Thiemo De Bakker

TC Cagliari: Juan Pablo Ficovich

Torres “è ambiente”: Pedja Krstin, Matteo Martineau, David Vega Hernandez

Tennis Club Pavia: Peter Torebko, Christian Lindell

TC Schio: Edoardo Eremin, Lucas Neumayer, Karol Drzewiecki, Filip Pieczonka

CT Scaligero: Jurij Rodionov