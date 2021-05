Masters 1000 Madrid: Berrettini supera Delbonis, ottimo nei momenti decisivi. Vola ai quarti dove sfiderà Garin

Matteo Berrettini supera Federico Delbonis negli ottavi del Masters 1000 di Madrid, 7-6 6-4 lo score del match. Domani nei quarti sfiderà Garin per un posto in semifinale. Una buona prestazione del romano, bravo a salire di livello in risposta nel primo set dopo un inizio non facile, e soprattutto rimontare nel tiebreak da 1-4, con 6 punti di fila. Si conferma la qualità del romano nel giocare al massimo, con potenza e qualità, nei momenti decisivi; anche del secondo set, quando in risposta sul 5-4 ha messo grande pressione all’avversario, portandolo a giocare in posizioni scomode, “sfondato” con accelerazioni pesanti, chiamato a rete con una palla corta perfetta. Si è preso il match giocando meglio quando contava.

Berrettini si conferma un grande giocatore da grande torneo. Quando è in salute (e fiducia) Matteo è un tennista modernissimo e allo stesso tempo antico. Rara la sua combinazione di potenza devastante col servizio e diritto, che non ti fa giocare quando provi a rispondere, e poi quando è lui in risposta può sorprenderti con accelerazioni improvvise o farti perdere posizione tra palle corte e back profondi. Proprio l’uso splendido di palla corta e smorzata oggi è risultato decisivo in alcuni passaggi chiave del match, insieme al servizio. Delbonis infatti ha confermato l’ottima forma per tutto il match: ha servito bene, ha spesso comandato lo scambio con il diritto, inchiodando Matteo a sinistra per poi cambiare ritmo col lungo linea. Ha risposto bene (soprattutto all’inizio di ogni set) costringendo il romano a “lavorare” molti punti. Berrettini è stato bravo a trovare delle variazioni improvvise in momenti decisivi, situazioni come i 30 pari o vantaggi, tirando colpi che hanno spezzato il ritmo di Federico e gli hanno messo quindi pressione nel punto seguente. Quando Matteo ha iniziato a rispondere con continuità, il puzzle si è completato e la maggior potenza, qualità e “quantità” dell’azzurro è venuta fuori. Perfetto nella rimonta nel tiebreak, un momento delicato in cui la partita poteva prendere una piega molto pericolosa sotto 1-4. Invece Berrettini proprio lì ha giocato due back straordinari, rasoiate lunghissime e con rimbalzo quasi inesistente, che hanno totalmente ribaltato gli scambi a suo favore. E nel momento di consolidare l’allungo, il servizio non l’ha tradito. Solo un piccolo passaggio a vuoto all’inizio del secondo set, ma è stato un attimo, un game in cui ha servito male e sparacchiato due diritti. Ci sta.

La forza mentale di Berrettini è notevole, lo si è visto anche oggi, per come abbia scelto le giocate giuste nei momenti più importanti. Matteo non è solo gran un bel tennista, ma è anche un grande agonista. Sta molto bene in campo, è rimasto sempre focalizzato ed è riuscito a capitalizzare al massimo le sue armi. Alla fine ha fatto il doppio dei vincenti di Delbonis, ma soprattutto ha fatto il punto quando era importante, farlo, esattamente la differenza tra il buon giocatore ed il campione.

È evidente che Berrettini si trovi molto bene con queste condizioni. Il servizio qua è devastante, grazie all’altura; il campo in terra discretamente veloce e con rimbalzo alto ma non altissimo gli concede quella piccola frazione di secondo in più per arrivare bene sulla palla e scaricare grande potenza, oppure trovare quelle smorzate e tagli che gli permettono di spostare il rivale e quindi entrare con la massima velocità nel colpo seguente. Garin non sarà affatto un avversario facile, ma questo Matteo nel torneo è pericolosissimo…

Marco Mazzoni

La cronaca del match.

Il match scatta con Delbonis alla battuta. Serve bene l’argentino, quasi non si scambia e con Ace esterno muove lo score, 1-0. Inizia benissimo pure Berrettini, prime veloci alternate ad altre cariche di spin. A zero tiene il primo turno di servizio, 1 pari. Il set scorre veloce sui turni di servizio, con Matteo costretto ai vantaggi nel quarto game (poche prime e un paio di errori su palle molto cariche di top spin del rivale). La prima bella smorzata vale al romano il punto del 2 pari. 19 minuti, e lo score già segna 3 pari. Federico manovra bene col suo diritto mancino, un colpo profondo e difficile da anticipare con forza, ed incisivo in cross sul rovescio dell’azzurro. Fa fatica Matteo in risposta in quest’avvio, solo due punti vinti su 4 turni di servizio dell’argentino. Ottavo game, non bene Berrettini. Niente prime, si fa sorprendere da un’accelerazione violenta di diritto lungo linea. 15-30, e poi 15-40 con una risposta a tutta, improvvisa e vincente di Delbonis. Prime palle break del match. Si prende un rischio totale Matteo, con una seconda che pizzica la riga, imprendibile, per un Ace. Una botta esterna salva il romano dal momento critico. Altro Ace e quindi gran prima e palla corta, con Federico troppo lontano per rincorrerla. 4 pari. Nono game, finalmente Matteo risponde in campo, si scambia, e riesce a muovere il rivale col back in zone di campo per lui scomode. 30 pari, arriva un bello scambio, con Federico bravo a chiudere di volo su un tocco di Berrettini. Un Ace porta Delbonis avanti 5-4; risponde l’azzurro, quattro pallate e via, 5 pari. Undicesimo game, si scambia e Matteo incide col diritto, bello carico e poi potente, a far sbagliare l’argentino. Anche un doppio fallo, lo score segna 30-40, prima palla break per l’azzurro. Molto fortunato Delbonis, centra male una palla che vola alta, con strano spin e resta in campo, un colpo che spacca lo scambio a suo favore. Si va ai vantaggi. L’argentino è bravo a mascherare col suo ampio movimento il diritto lungo linea, che trova l’angolo a destra lasciato spesso un po’ scoperto da Matteo. 6-5 Delbonis. Serve sotto pressione il romano, sbaglia il primo punto ma con coraggio si butta avanti e chiude di volo, 15 pari. Con uno scambio di back insistiti Delbonis scende a rete e il passante di rovescio di Berrettini non supera la metà campo. 15-30, a due punti dal set Federico. Risponde bene Delbonis, di puro incontro, ma Berrettini è bravo coi piedi a trovare la palla e spingere. 30 pari. Servizio e diritto, grande velocità e precisione di Matteo, che si guadagna il Tiebreak. Perfetta parità al momento: 34 punti a testa. Parte male Berrettini, un diritto in spinta vola lunghissimo, 2-0 Delbonis. Si salva Matteo all’uscita dal servizio, gestisce di pura “mano” una risposta violenta del rivale, 1-2 e 1-4, molto solido l’argentino, non sta sbagliando niente sia sul piano tattico che tecnico. Si gira 2-4. Ottimo “Berretto” nell’ottavo punto, lavora col back benissimo, costringe il rivale ad accorciare e via botta col diritto. 4 pari. Un altro bellissimo back, lungo e con rimbalzo minimo, porta all’errore l’argentino. da 1-4, 5-4 avanti e servizio Berrettini. Servizio esterno ingestibile, 6-4 e due Set Point! Altra prima al corpo, 6 punti di fila e vince 7-4 un tiebreak che si era messo molto male. Bravo Matteo a salire nel set, iniziare a rispondere e salvarsi col servizio nel momento critico. Il back di rovescio ha fatto la differenza al tiebreak, insieme alla battuta.

Secondo set, Berrettini scatta col servizio. Sulla scia dell’ottimo Tiebreak, Matteo a zero muove lo score, continuando una serie di 10 punti di fila. Diventano 11, incontenibile col diritto in spinta dall’angolo sinistro, la palla ha una combinazione di velocità e spin favolosa. Altro errore di rovescio, 12esimo punto e 0-30. Matteo spinge, cerca l’affondo già ad inizio parziale. Vola via un diritto di Federico, in evidente tensione per il momento negativo, 0-40 e tre palle break per Berrettini. Si ferma a 13 la serie di punti di fila, ma il break arriva con un altro errore di diritto di Delbonis. 2-0 Berrettini, fa il pugno verso il suo angolo, ora la partita sembra in mano all’azzurro (parziale di 14-1). Sembra… Infatti nel terzo game si ferma l’onda dell’azzurro: Delbonis entra in risposta su due seconde, molto aggressivo, e poi Matteo gioca con poco ritmo un diritto, che muore in rete. 30-40, palla del contro break per l’argentino. Un altro diritto out costa al romano il game. Contro Break, serve Delbonis 1-2. Dopo il “crollo”, ora l’argentino spinge in sicurezza col diritto mancino, apre l’angolo e chiude. 2 pari. Serve un bel game di servizio all’azzurro, per arrestare il ritorno del rivale. La prima di servizio lo sostiene, senza problemi si porta 3-2. Sesto game, il romano torna a rispondere in modo aggressivo, e poi entra col diritto in grande spinta. Il game va ai vantaggi. Cerca un back molto lungo per uscire da uno duro scambio Matteo, ma la palla scivola appena lunga. Federico vince una schermaglia sotto rete, siamo 3 pari. Con un altro buon game, molto solido al servizio, Berrettini resta avanti 4-3, fondamentale visto che si avvicina la fase “calda” del set, con una palla break che può diventare decisiva. Sotto pressione, l’argentino lavora bene: servizi precisi, diritto, anche una discesa a rete ben eseguita. Non molla la presa, 4 pari. Nono game, ora ogni punto è pesante. Con un lungo scambio, in cui ha inchiodato Matteo nell’angolo del rovescio e poi chiuso dall’altra parte, Delbonis si porta 15-30. E niente prima… Si salva Matteo con fortuna, un facile passante è affossato a rete da Federico. Con coraggio il romano spinge col diritto, subito dopo il servizio, per non dare modo al rivale di imbastire lo scambio, e muoverlo. Con un’altra prima solida, Berrettini si porta 5-4. L’azzurro ci prova in risposta, entra di potenza, sbatte Federico lontano dalla riga e lo porta all’errore. 0-15. Doppio Fallo! 0-30, a due punti dal match l’azzurro. Gioca con classe Matteo, spinge, butta fuori il rivale e lo chiama avanti con la smorzata. Comanda, regala grande tennis e strappa il 15-40, due Match Point!!! In rete il diritto di Delbonis, Matteo sbatte la racchetta sul petto, con testa e tennis vince il match e approda per la prima volta nei quarti a Madrid. Bravo, Bravissimo Matteo a salire nella partita e giocare al massimo nei momenti chiave.

[8] Matteo Berrettini vs [Q] Federico Delbonis



ATP ATP Madrid Berrettini M. Berrettini M. 7 6 Delbonis F. Delbonis F. 6 4 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Delbonis F. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Delbonis F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Delbonis F. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Berrettini M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Delbonis F. 15-0 30-0 3-3 → 3-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Delbonis F. 15-0 40-0 2-2 → 2-3 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Berrettini M. 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Delbonis F. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

7 Aces 40 Double Faults 365% (42/65) 1st Serve 70% (48/69)83% (35/42) 1st Serve Points Won 67% (32/48)61% (14/23) 2nd Serve Points Won 62% (13/21)67% (2/3) Break Points Saved 50% (2/4)11 Service Games Played 1133% (16/48) 1st Serve Return Points Won 17% (7/42)38% (8/21) 2nd Serve Return Points Won 39% (9/23)50% (2/4) Break Points Converted 33% (1/3)11 Return Games Played 1175% (49/65) Service Points Won 65% (45/69)35% (24/69) Return Points Won 25% (16/65)54% (73/134) Total Points Won 46% (61/134)