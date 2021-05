Pre Quali Roma (Tirrenia e Formia): I risultati dell’ultima giornata. Andrea Pellegrino, Flavio Cobolli, Raul, Nuria Brancaccio e Bronzetti wild card per le quali

Si va definendo il quadro di giocatori e giocatrici italiani che calcheranno i campi del Foro Italico insieme alle stelle del circuito mondiale nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2021, al via sabato 8 maggio.

Al Centro Federale di Formia si svolge la competizione femminile, con a disposizione due wild card, sempre per le qualificazioni.

Ad assicurarsele in questo caso sono state Nuria Brancaccio, superando la neo-azzurra Bianca Turati (convocata per il playoff nella Billie Jean King Cup tra Romania e Italia), numero 262 della classifica WTA, e Lucia Bronzetti, che ha sconfitto Lisa Pigato confermando il buon momento di forma in questa stagione che l’ha vista entrare per la prima volta tra le Top 300 grazie agli ottimi risultati ottenuti nel circuito ITF (due titoli in 15mila dollari e finale nel 60mila a Bellinzona).

Pre Quali Roma (Torneo di selezione Tirrenia)

Semifinali – ore 10

(1) Andrea Pellegrino b. Flavio Cobolli 64 64

(3) Raul Brancaccio b. (2) Gian Marco Moroni 63 61

Finale 3/4 posto – ore 15

Cobolli b. Moroni vince Cobolli

Pre Quali Roma (Torneo di selezione Formia)

(4) Nuria Brancaccio b. (1) Bianca Turati(2) Lucia Bronzetti b. (3) Lisa Pigato

Il Tabellone Maschile delle Pre Quali (Torneo di Selezione)

(1) Andrea Pellegrino bye

Matteo Gigante b. Matteo Arnaldi 67(1) 76(5) 3-1 rit.

(4) Francesco Forti bye

Flavio Cobolli b. Samuel Vincent Ruggeri 63 61

Luca Nardi b. Federico Arnaboldi 64 75

(3) Raul Brancaccio bye

Francesco Passaro b. Francesco Mastrelli 63 63

(2) Gianmarco Moroni bye

Quarti di Finale

(1) Andrea Pellegrino b. Matteo Gigante 61 36 75

Flavio Cobolli b. (4) Francesco Forti 64 57 62

(3) Raul Brancaccio b. Luca Nardi 64 36 61

(2) Gian Marco Moroni b. Francesco Passaro 62 63

Semifinali

(1) Andrea Pellegrino vs Flavio Cobolli

(3) Raul Brancaccio vs (2) Gian Marco Moroni

Pre Quali Roma (Torneo di selezione Formia) – Tabellone Femminile

(1) Bianca Turati b. Eleonora Alvisi(4) Nuria Brancaccio b. Aurora Zantedeschi(3) Lisa Pigato b. Melania Delai(2) Lucia Bronzetti b. Matilde Paoletti

Semifinali

(1) Bianca Turati vs (4) Nuria Brancaccio

(3) Lisa Pigato vs (2) Lucia Bronzetti