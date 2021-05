Masters 1000 Madrid: Jannik Sinner centra il secondo turno. Pella si ritira nel secondo set. Dichiara l’azzurro “Nadal? Guardo sempre il tabellone, come il 95% dei giocatori, ma sono concentrato sul prossimo turno”

Comincia nel migliore dei modi l’avventura di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid, torneo che si sta disputando sulla terra rossa della “Caja Magica” nella capitale spagnola. Il 19enne di Sesto Pusteria ha approfittato nel match d’esordio dal ritiro dell’argentino Guido Pella (ATP 55), contro il quale era avanti per 6-4, 4-4.

L’azzurro, numero 18 del mondo, gioca il suo sesto “1000” in carriera, per la prima volta partecipa al Masters di Madrid. Oggi Sinner ha festeggiato la sua 19° vittoria stagionale in 26 uscite, la quinta sulla terra battuta.

Dopo la semifinale persa nel “500” di Barcellona contro Stefanos Tsitsipas, Sinner è ritornato in campo oggi. L’azzurro ed il 30enne sudamericano Pella si sono affrontati per la prima volta in carriera. Sinner parte subito forte e già nel sesto gioco piazza il break del 4-2. Il pusterse allunga sul 5-2 e subito dopo chiude il primo set, con un altro break, sul 6-2. Tutto facile per Sinner, che ha vinto il 100% dei punti sulla prima di servizio.

Dominio di Jannik pure nella seconda frazione di gioco, con Sinner che ha strappato subito il turno di battuta a Pella per il 2-0. Poi l’allievo di Riccardo Piatti spreca anche un break point per il possibile 5-1, ma Pella rimane in gioco ed accorcia sul 4-2. L’argentino non si arrende e subito dopo sfrutta la sua unica palla break per il 4-3. Poi il tennista di Bahia Blanca pareggia sul 4-4, ma proprio nell’ultimo scambia s’infortuna. Pella è k.o., il sudamericano è costretto a ritirarsi proprio nel momento in cui la partita sembrava essere più equilibrata per un problema all’inguine.

Sinner vola così al secondo turno, dove troverà domani, mercoledì Alexei Popyrin (ATP 76). Nessun precedente contro il 21enne australiano Popyrin. Negli ottavi di finale Sinner potrebbe affrontare il re della terra rossa, Rafael Nadal (ATP 2).

Dichiara Sinner in conferenza stampa: “Non è mai bello vincere così. Mi dispiace moltissimo per quello che gli è successo, soprattutto per il periodo non molto semplice che sta passando. Ha avuto tanta sfiga, tra US Open e Australian Open, poi una settimana fa si è dovuto ritirare dal torneo di Monaco. Per noi che siamo qui in Europa è più facile, lui è abbastanza lontano da casa e credo la sua situazione non sia molto semplice. Gli faccio un in bocca al lupo per il resto della stagione.

Mi sono già allenato con Struff e Popyrin due. Entrambi servono bene e tirano forte, qui siamo in altura e quindi sarà una partita difficile. Nadal? Guardo sempre il tabellone, come il 95% dei giocatori, ma sono concentrato sul prossimo turno. In campo può accadere di tutto“.

ATP ATP Madrid Pella G. Pella G. 0 2 4 Sinner J. • Sinner J. 15 6 4 Vincitore: Sinner per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sinner J. 15-0 4-4 Pella G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Pella G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Pella G. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Pella G. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Pella G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Pella G. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Pella G. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Pella G. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1 Aces 62 Double Faults 162% (29/47) 1st Serve 63% (26/41)59% (17/29) 1st Serve Points Won 81% (21/26)50% (9/18) 2nd Serve Points Won 67% (10/15)40% (2/5) Break Points Saved 0% (0/1)8 Service Games Played 819% (5/26) 1st Serve Return Points Won 41% (12/29)33% (5/15) 2nd Serve Return Points Won 50% (9/18)100% (1/1) Break Points Converted 60% (3/5)8 Return Games Played 855% (26/47) Service Points Won 76% (31/41)24% (10/41) Return Points Won 45% (21/47)41% (36/88) Total Points Won 59% (52/88)