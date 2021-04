Masters 1000 Madrid: Il Tabellone Principale. Sono tre gli azzurri al momento al via

Masters 10000 Madrid – Parte Alta

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Mannarino, Adrian vs (WC) Alcaraz, Carlos

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard

Pella, Guido vs (14) Sinner, Jannik

(12) Hurkacz, Hubert vs Millman, John

Chardy, Jeremy vs Evans, Daniel

Khachanov, Karen vs Nishikori, Kei

Bye vs (5) Zverev, Alexander

(3) Thiem, Dominic vs Bye

Qualifier vs Qualifier

de Minaur, Alex vs (WC) Munar, Jaume

Harris, Lloyd vs (13) Dimitrov, Grigor

(9) Bautista Agut, Roberto vs Qualifier

Isner, John vs Kecmanovic, Miomir

(WC) Martinez, Pedro vs Paul, Tommy

Bye vs (6) Rublev, Andrey

(7) Schwartzman, Diegovs ByeHumbert, Ugovs Karatsev, AslanFucsovics, Martonvs Bublik, AlexanderLajovic, Dusanvs (11) Shapovalov, Denis

(15) Auger-Aliassime, Felix vs Ruud, Casper

Norrie, Cameron vs Krajinovic, Filip

Basilashvili, Nikoloz vs Paire, Benoit

Bye vs (4) Tsitsipas, Stefanos

(8) Berrettini, Matteo vs Bye

Qualifier vs Fognini, Fabio

Fritz, Taylor vs Ramos-Vinolas, Albert

Qualifier vs (10) Carreno Busta, Pablo

(16) Garin, Cristian vs (WC) Verdasco, Fernando

Koepfer, Dominik vs Opelka, Reilly

Qualifier vs Davidovich Fokina, Alejandro

Bye vs (2) Medvedev, Daniil

Gli Italiani:

Berrettini vs Bye

Fognini vs Qualificato (in caso di vittoria sfiderà Matteo)

Sinner vs Pella