Matteo Berrettini: “Lavorare con un giocatore più giovane come Jannik che sta salendo mi fa bene, l’ho sempre detto. Spero e credo che ci alleneremo sempre di più insieme”

Queste le parole di Matteo Berrettini vincitore domenica sera del torneo di Belgrado.

“Sono un Top 10, mi sento un Top 10: non ho mai dubitato del mio livello e di quello che ho conquistato. Ho molta fiducia nel mio tennis. Quando funzionano le mie armi, servizio e diritto, devono stare attenti tutti.

Sono fiero di come ho giocato la finale, penso di aver fatto bene anche in difesa. Non dico di aver dominato, ma ho avuto più occasioni di lui. Sono stato bravo, dopo i game in cui ho avuto occasioni a ripartire da zero.

Perché in questo tipo di partite non conta tanto la classifica. Devi essere duro, perché vince chi lo vuole di più, chi è più pronto. In questa partita sono stato migliore di lui”.

“Non è semplice strapparsi l’addome e poi ritornare a servire. Sono stato triste per un paio di giorni, mi sono allenato con fatica. Il mio coach Vincenzo Santopadre mi ha tenuto molte ore in campo, non mi ha permesso di togliermi dalla difficoltà e dal giorno successivo ho detto che avrei voluto giocare anche in allenamento punti con la stessa intensità che avrei trovato in partita”.

Lavorare con un giocatore più giovane come Jannik che sta salendo mi fa bene, l’ho sempre detto. Spero e credo che ci alleneremo sempre di più insieme”.