ATP Belgrado: Matteo Berrettini conquista la finale. Domani sfiderà Aslan Karatsev

Matteo Berrettini è in finale nel torneo ATP 250 di Belgrado.

L’azzurro ha battuto questa sera nella seconda semifinale il lucky loser Taro Daniel con il risultato di 61 67 (5) 60 dopo 2 ore e 8 minuti di partita.

Domani in finale Matteo affronterà Aslan Karatsev al n.28 del mondo e in una forma incredibile.

Da segnalare nel match di oggi il passaggio a vuoto che ha avuto Berrettini nel secondo set quando avanti per 5 a 3 ha perso il turno di battuta nel decimo game (a 30 dal 30-15) e poi ha ceduto la frazione al tiebreak per 7 punti a 5.

Nel terzo set però Matteo riprendeva il controllo e dominava la frazione per 6 a 0 approdando in finale.

ATP ATP Belgrade Daniel T. Daniel T. 1 7 0 Berrettini M. Berrettini M. 6 6 6 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Daniel T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Daniel T. 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Daniel T. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Daniel T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Daniel T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Daniel T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Daniel T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Daniel T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Daniel T. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Daniel T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1 Aces 104 Double Faults 261% (57/93) 1st Serve 68% (52/77)60% (34/57) 1st Serve Points Won 79% (41/52)36% (13/36) 2nd Serve Points Won 60% (15/25)54% (7/13) Break Points Saved 50% (1/2)12 Service Games Played 1321% (11/52) 1st Serve Return Points Won 40% (23/57)40% (10/25) 2nd Serve Return Points Won 64% (23/36)50% (1/2) Break Points Converted 46% (6/13)13 Return Games Played 1251% (47/93) Service Points Won 73% (56/77)27% (21/77) Return Points Won 49% (46/93)40% (68/170) Total Points Won 60% (102/170)