Jannik Sinner e le ATP Finals: “Ora la cosa importante non è la classifica, vedremo alla fine dell’anno cosa accadrà”

Anche a 19 anni, Jannik Sinner è già un tennista maturo. L’azzurro è nei quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona e si prepara ad affrontare Andrey Rublev, ma gli è stato chiesto se sente la pressione e la responsabilità del posto che occupa nella classifica mondiale.

“Non sento pressione, è solo un numero. Naturalmente sono felice di essere nella top 20, ma la strada è lunga e so che devo migliorare molte cose. Ecco perché sto lavorando duramente con le persone che mi seguono. Inoltre, la pressione ora è la stessa di quando ero top 30”, ha detto l’italiano, che si aspetta una grande battaglia con Rublev.

Ciò che ha preso Sinner di sorpresa è che è già tra i primi otto nel ranking ATP Finals. “Vedermi tra i primi otto dell’anno non me lo aspettavo, ma bisogna anche considerare che molti tennisti non hanno potuto giocare molti tornei e alcuni non hanno fatto bene nei Grand Slam. Ora arriva Madrid, Roma e Roland Garros. In pochi mesi ci sono molti punti a disposizione. Ora la cosa importante non è la classifica, vedremo alla fine dell’anno cosa accadrà”, ha detto.