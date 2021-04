ATP Belgrado: I risultati dei Quarti di Finale. Eliminato Gianluca Mager

Niente da fare per Gianluca Mager, per la terza volta tra i migliori otto in un torneo del circuito maggiore.

L’azzurro è stato sconfitto in due set dal russo Aslan Karatsev, n.28 del ranking e 3 del seeding.

ATP 250 Belgrado (Serbia) – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Filip Krajinovic vs [2] Matteo Berrettini



ATP ATP Belgrade Krajinovic F. Krajinovic F. 4 4 Berrettini M. Berrettini M. 6 6 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Berrettini M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Krajinovic F. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Krajinovic F. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Krajinovic F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Krajinovic F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Krajinovic F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Krajinovic F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Krajinovic F. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Krajinovic F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Krajinovic F. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Krajinovic F. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [1] Novak Djokovic vs [8] Miomir Kecmanovic



ATP ATP Belgrade Djokovic N. Djokovic N. 6 6 Kecmanovic M. Kecmanovic M. 1 3 Vincitore: Djokovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kecmanovic M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 30-15 30-30 3-2 → 4-2 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kecmanovic M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Kecmanovic M. 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Kecmanovic M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [LL] Taro Daniel vs Federico Delbonis (non prima ore: 17:00)



ATP ATP Belgrade Daniel T. Daniel T. 4 6 7 Delbonis F. Delbonis F. 6 1 5 Vincitore: Daniel T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Daniel T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Delbonis F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Delbonis F. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Daniel T. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Delbonis F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Delbonis F. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Delbonis F. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Delbonis F. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Delbonis F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Daniel T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Daniel T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Delbonis F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Daniel T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Delbonis F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Daniel T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. [3] Aslan Karatsev vs [Q] Gianluca Mager



ATP ATP Belgrade Karatsev A. Karatsev A. 6 6 Mager G. Mager G. 3 4 Vincitore: Karatsev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Karatsev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Mager G. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Karatsev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Mager G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Karatsev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Mager G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Mager G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mager G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Karatsev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Karatsev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Mager G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Mager G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Karatsev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Mager G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Karatsev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP ATP Belgrade Behar A. / Escobar G. Behar A. / Escobar G. 6 6 Brkic T. / Cacic N. Brkic T. / Cacic N. 3 4 Vincitore: Behar A. / Escobar G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Brkic T. / Cacic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Brkic T. / Cacic N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Brkic T. / Cacic N. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Brkic T. / Cacic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Brkic T. / Cacic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Brkic T. / Cacic N. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Brkic T. / Cacic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Brkic T. / Cacic N. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Brkic T. / Cacic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. Ariel Behar/ Gonzalo Escobarvs Tomislav Brkic/ Nikola Cacic

2. [WC] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Matteo Berrettini / Andrea Vavassori