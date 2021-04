ATP Belgrado: Matteo Berrettini batte Marco Cecchinato nel derby e si qualifica per i quarti di finale

Matteo Berrettini, n.10 ATP e secondo favorito del seeding (“bye” al primo turno) ha sconfitto Marco Cecchinato, n.94 del ranking, ed è approdato ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Belgrado.

Matteo si è imposto sul giocatore siciliano con il risultato di 64 63 dopo 1 ora e 22 minuti di partita.

Ai quarti di finale Matteo Berrettini sfiderà [5] Filip Krajinovic o [WC] Nikola Milojevic.

Primo set: Berrettini piazzava il break decisivo sul 2 pari quando toglieva a 30 il turno di battuta a Marco.

Matteo nel game precedente aveva annullato tre palle break a Cecchinato ma dopo superata quella situazione di difficoltà il n.1 italiano concedeva 5 punti nei restanti tre turni di battuta conquistando la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Berrettini nel primo gioco strappava il servizio al siciliano (a 15).

Questa volta Matteo non concddeva nulla al servizio e anzi toglieva per la terza volta nel match la battuta al giocatore siciliano sul 5 a 3 chiudendo set e partita per 6 a 3.

ATP ATP Belgrade Cecchinato M. Cecchinato M. 4 3 Berrettini M. Berrettini M. 6 6 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Cecchinato M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Cecchinato M. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Cecchinato M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Cecchinato M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Cecchinato M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

La defensa de Matteo Berrettini 💪🏼. Gran passing de smash 👀#SerbiaOpen

pic.twitter.com/t6hzqJmUy6 — Tenis Central (@Tenis_Central) April 21, 2021

2 Aces 51 Double Faults 161% (38/62) 1st Serve 68% (39/57)66% (25/38) 1st Serve Points Won 79% (31/39)50% (12/24) 2nd Serve Points Won 56% (10/18)73% (8/11) Break Points Saved 100% (3/3)10 Service Games Played 921% (8/39) 1st Serve Return Points Won 34% (13/38)44% (8/18) 2nd Serve Return Points Won 50% (12/24)0% (0/3) Break Points Converted 27% (3/11)9 Return Games Played 1060% (37/62) Service Points Won 72% (41/57)28% (16/57) Return Points Won 40% (25/62)45% (53/119) Total Points Won 55% (66/119)