ATP Belgrado: Gianluca Mager conquista il secondo turno

Gianluca Mager approda al secondo turno nel torneo ATP 250 di Belgrado.

Il 26enne sanremese, n.98 del ranking, che si è guadagnato un posto in tabellone passando attraverso le qualificazioni, ha sconfitto il serbo Laslo Djere, n.49 ATP e nono favorito del seeding, finalista un paio di settimane fa nel “Sardegna Open” di Cagliari (stoppato da Sonego) con il risultato di 64 63 in 1 ora e 33 minuti di partita.

Al secondo turno l’azzurro sfiderà Cerundolo [Q] o Popyrin.

Mager nel primo set sotto per 2 a 4, piazzava da quel momento un bel parziale di quattro game consecutivi e conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro brekkava il serbo nel sesto gioco, anullava tre palle break nel corso del set e sul 5 a 3 teneva a 30 il turno di battuta conquistando la frazione e la partita per 6 a 3.

ATP ATP Belgrade Mager G. Mager G. 6 6 Djere L. Djere L. 4 3 Vincitore: Mager G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Djere L. 0-15 0-40 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Mager G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Djere L. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Djere L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Mager G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Djere L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Mager G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Mager G. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Djere L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Mager G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Mager G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Djere L. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Mager G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Djere L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Mager G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4 Aces 21 Double Faults 260% (44/73) 1st Serve 63% (39/62)73% (32/44) 1st Serve Points Won 59% (23/39)48% (14/29) 2nd Serve Points Won 52% (12/23)83% (5/6) Break Points Saved 67% (6/9)10 Service Games Played 941% (16/39) 1st Serve Return Points Won 27% (12/44)48% (11/23) 2nd Serve Return Points Won 52% (15/29)33% (3/9) Break Points Converted 17% (1/6)9 Return Games Played 1063% (46/73) Service Points Won 56% (35/62)44% (27/62) Return Points Won 37% (27/73)54% (73/135) Total Points Won 46% (62/135)