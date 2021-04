Internazionali di tennis su erba: ufficializzata la data di giugno. A Gaiba si sta lavorando da 1 anno per la prima edizione del torneo maschile di tennis

Buona la prima, così almeno si spera, visto i tempi in cui stiamo vivendo e l’incertezza di mettere in campo qualsiasi tipo di evento. Ma la tenacia, l’entusiasmo e la caparbietà di chi ama il proprio paese, il proprio sport e crede in un sogno, sta diventano realtà. L’Itf – Internazional Tennis Federation l’ha reso ufficiale, e quindi siamo lieti di confermare che

dal 7 al 13 giugno l’A.S.D. TENNIS CLUB GAIBA di Gaiba (R0) ospiterà il primo torneo maschile Internazionale d’Italia su erba naturale in Italia.

Un torneo di tennis con montepremi da 15.000 dollari, in cui verranno disputati un tabellone di qualificazione e quello principale di singolare ed il main draw di doppio. Nel calendario dei tornei Future, quello di Gaibledon apre la stagione tennistica internazionale in Italia, ed è per il momento una delle due tappe del circuito ITF maschile nel nostro Paese.

E’ un anno che al Tennis club Gaiba si sta lavorando perché finalmente questo progetto diventi realtà. I dettagli dell’evento verranno poi divulgati nel mese di maggio durante un’apposita conferenza stampa.

Intanto da domani sui social del circolo tennistico verrà messo on line il video di lancio dell’evento in cui i protagonisti raccontano cos’è l’ASD Gaiba, come è nato il progetto di questo unicum nel panorama tennistico nazionale ed in breve i progetti futuri.