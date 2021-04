Carola e Vittoria, le giovani di Finale Ligure, candidate al Laureus Award 2021

Ricordate le due giovani Carola e Vittoria? Sì, le due ragazzine che la scorsa primavera in pieno lockdown stupirono il mondo con i loro palleggi dal tetto dei palazzi a Finale Ligure? Dopo l’incredibile soddisfazione di incontrare Roger Federer e palleggiare con lui (grazie ad un’astuta trovata pubblicitaria di uno dei main sponsor dello svizzero), adesso arriva addirittura una candidatura al prestigioso Laureus Award, uno dei premi sportivi più ambiti.

Le due ragazzine sono state nominate nella categoria “Laureus Sporting Moment of the Year”, ossia il momento più toccante dello scorso anno. Un’annata che, in piena pandemia da Coronavirus, ha regalato anche qualche bella pagina di sport, ma soprattutto l’amarezza di esser costretti a rinunciare ad eventi come i Giochi Olimpici e Wimbledon. Questa nomination a sorpresa è stata attribuita per premiare l’ingegno, il coraggio, la passione sfrenata che ha spinto le due ragazzine liguri a superare ogni ostacolo con fantasia ed astuzia, riuscendo in qualche modo a giocare a tennis. Nonostante tutto.

Questa categoria dei Laureus Award è stata inaugurata nel 2016. Il premio sarà assegnato il prossimo 6 maggio in un evento virtuale. Rafa Nadal è candidato a miglior sportivo dell’anno, Naomi Osaka nella categoria miglior sportiva, Dominic Thiem come nuovo arrivo tra i campioni.

Ecco il video di Carola Pessina e Vittoria Oliveri insieme a Roger Federer dal sito di Laureus Award, chiamato “Un Match Point contro il Covid”.



Marco Mazzoni