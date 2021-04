Calendario WTA: niente Washington nel 2021, si gioca a Gdynia. Un “250” a Cleveland prima degli US Open

La WTA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note alcune modifiche al calendario della stagione in corso. Come già anticipato nella giornata di ieri, il torneo di ‘s-Hertogenbosch (Olanda) è stato rinviato al 2022 al pari del torneo di Colonia (Germania), inizialmente previsto per la settimana del 17 maggio.

Nella medesima settimana non si giocherà ad Anning ma sulla terra rossa di Belgrado (Serbia), mentre nella settimana successiva ci sarà spazio per il torneo di Strasburgo in preparazione al Roland Garros. Resta ancora il dubbio il WTA 250 di Nottingham, ancora fissato a partire dal 7 giugno ma da questo punto di vista verranno fornire ulteriori informazioni nei prossimi giorni.

Per quanto concerne il mese di luglio, cambio di superficie per il WTA 250 di Praga (Repubblica Ceca) che si giocherà sul cemento invece che sulla terra battuta: in contemporanea il circuito offrirà una tappa anche a Budapest (Ungheria), che ha preso il posto di Bucarest (Romania). Altra variazione significativa nella settimana del 19 luglio: salta il torneo di Washington, sostituito da un WTA 250 sulla terra battuta di Gdynia (Polonia).

Nella settimana del 23 agosto, a pochi giorni dall’inizio degli US Open, la WTA ha deciso di inserire in calendario un torneo 250 sul cemento outdoor di Cleveland.

Week 20 (17 maggio): il torneo di Anning si sposta a Belgrado (Serbia), solo per il 2021

Week 21 (24 maggio): il torneo di Strasburgo si sposta in questa settimana

Week 23 (7 giugno): il torneo di Nottingham potrebbe disputarsi in questa settimana, si attendono decisioni ufficiali nei prossimi giorni

Week 28 (12 luglio): il torneo WTA 250 di Bucarest si sposta a Budapest (Ungheria)

Week 28 (12 luglio): il torneo WTA 250 di Praga si disputa sul cemento invece che sulla terra battuta

Week 29 (19 luglio): il torneo di Washington si sposta a Gdynia (Polonia) e si giocherà sulla terra battuta invece che sul cemento

Week 34 (23 agosto): nasce un nuovo torneo WTA 250 sul cemento. Si giocherà a Cleveland (Stati Uniti)